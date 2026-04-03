Celebra Ñuñorco: Ganó en Aguilares y se eliminará la restricción de edad en la Liga Tucumana





Buenas noticias para el mundo Ñuñorco. En las últimas horas se confirmó una modificación reglamentaria que impacta de lleno en la planificación deportiva: quedó sin efecto el límite de edad para jugadores mayores de 32 años, una medida que cambia el escenario competitivo de cara a la temporada 2026.

La decisión no es menor. A partir de ahora, el club podrá contar con futbolistas de amplia trayectoria y experiencia, algo que hasta el momento estaba restringido. En este contexto, nombres como Walter Morales, Luis Miguel Rodríguez, Darío Romero, Carlos “La Foca” López, Sebastián Luna, Luis Ortiz, Carlos Aldonate y los hermanos Oscar y Alfredo Carrizo aparecen como opciones concretas para reforzar el plantel.

El cambio no solo representa un alivio para el cuerpo técnico encabezado por Floreal García, sino también una oportunidad estratégica: combinar juventud con experiencia en un torneo que se perfila largo y competitivo.

En cuanto al formato, la competencia se disputará bajo el sistema de Torneo Apertura y Clausura, con un total de 19 fechas. Además, el calendario contempla un esquema de fechas entre semana para garantizar el cumplimiento del cronograma 2026, alternando zonas en cada jornada.

Ñuñorco ganó en Aguilares

Con un gol de la "Foca" López, Ñuñorco venció 1-0 a Jorge Newbery.

El equipo mostró un buen rendimiento en términos generales, con orden, compromiso y eficacia para aprovechar sus momentos en el partido.

El equipo de Floreal García formó con Silva; Campos, Romero y Albastra; Zuda, Sosa, Carrizo, y Naranjo; Medina; Rodriguez y Lopez.