Boleto estudiantil: qué hacer si el sistema arroja errores y cuáles son los requisitos para acceder al beneficio

Miles de estudiantes del interior de Tucumán ya comenzaron a gestionar el Boleto Estudiantil del Interior, el programa que permite viajar sin costo en colectivo para asistir a clases durante el ciclo lectivo.

LA GACETA charló con la coordinadora del programa y aclararó que todos los estudiantes deben realizar la inscripción nuevamente, incluso quienes ya contaban con el beneficio el año pasado. "Los estudiantes que hayan tenido el boleto el año pasado igual deben completar otra vez la inscripción porque cada año se actualiza la documentación”, explicó a Cristina González.

Cómo hacer la inscripción al boleto estudiantil

El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial del programa: https://inscripcion.boletoestudiantiltuc.com.ar/

También se puede acceder al enlace desde el Instagram del programa @boletoestudiantilinterior, donde hay un código QR que dirige directamente al formulario.Allí los estudiantes deben completar sus datos personales, académicos, foto y la línea de colectivo que utilizan habitualmente para trasladarse a su institución educativa.

Qué hacer si el sistema no permite completar la inscripción

Uno de los problemas más frecuentes que reportan los estudiantes aparece cuando el sistema arroja errores al ingresar el DNI o indica que el usuario no pertenece al interior o que no tiene trayectoria académica.

Según explicaron desde el programa, esto suele suceder cuando las bases de datos de las instituciones educativas aún no fueron actualizadas.En esos casos, el estudiante debe acercarse a su establecimiento para verificar que su información esté correctamente cargada en los sistemas educativos correspondientes.

Para quienes estudian en universidades, el reclamo debe realizarse en las secretarías de asuntos estudiantiles:- Universidad Nacional de Tucumán: Secretaría de Asuntos Estudiantiles, General Paz 826- Universidad Tecnológica Nacional: Secretaría de Asuntos Estudiantiles, Rivadavia 1050“Si el estudiante confirma que está cursando pero el sistema no lo reconoce, debe pedir a su institución que actualice o regularice sus datos”, indicaron desde el programa.

Si el problema continúa, también pueden acercarse a su comuna o municipio para recibir asistencia con el trámite.

Qué pasa si se pierde la tarjeta del boleto

En caso de extravío de la tarjeta donde está cargado el beneficio, el estudiante deberá realizar un reclamo en las redes sociales del programa.

Allí se dará de baja la tarjeta perdida y se le asignará una nueva para que pueda continuar utilizando el boleto estudiantil.

Cambios de carrera o de institución

Si un estudiante cambia de carrera o de institución educativa, deberá realizar nuevamente el trámite de inscripción, ya que el sistema debe actualizar la información académica vinculada al beneficio.

Además, durante el proceso de inscripción los estudiantes deben indicar la línea de colectivo que utilizan, dato que queda asociado al beneficio.

Requisitos para acceder al beneficio

El programa está destinado a estudiantes que residen en el interior de Tucumán, es decir, fuera de San Miguel de Tucumán. Entre los requisitos principales se encuentran:

- Tener domicilio en el interior de la provincia

- Asistir a establecimientos públicos o parroquiales

- Vivir a más de 900 metros del establecimiento educativo

En el caso de estudiantes universitarios, además deben ser ingresantes 2026 o alumnos regulares 2025 de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) o de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y tener cursado activo durante el ciclo lectivo.

Cómo viajar mientras se completa el trámite

Desde el programa aclararon que durante el mes de marzo, los estudiantes de nivel inicial, primario y secundario podrán viajar gratis aunque todavía no tengan el boleto activado.

Para hacerlo deberán subir al colectivo con delantal o uniforme escolar que identifique a su establecimiento.

Si algún chofer se niega a permitir el ascenso, indicaron que los estudiantes deben informar la situación a su comuna o municipio, o comunicarse a través de las redes sociales del programa.