En Aguilares, la Policía rescató a un búho herido

El ave estaba lastimada y apareció en la puerta de una vecina de la ciudad de Aguilares. Sus propietarios informaron a la Policía.

Sucedió este miércoles en horas de la tarde, según lo informado por efectivos de la División Delitos Rurales y Ambientales Sur N° 3 Graneros, el procedimiento tuvo lugar en el pasaje Güemes; la dueña de casa relató que el búho apareció herido en la entrada de la casa por lo que de inmediato se coordinó el rescate.

“Se consultó a las autoridades de Flora y Fauna, quienes dispusieron que el animal sea trasladado a esa dirección a los fines de realizarle las curaciones”, detalló el comisario Félix Bordón, jefe interino de la División Graneros.

Si se requiere el servicio de Flora y Fauna de Tucumán se puede tomar contacto al: 0381 - 4218150 / 4210749