Paritarias: Gobierno y gremios de seguridad y organismos descentralizados completaron la 1° ronda de diálogo

Autoridades provinciales mantuvieron encuentros con representantes de la Policía, el Servicio Penitenciario, Vialidad, Vivienda y el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento para avanzar en el análisis de la situación laboral y salarial de los trabajadores.

Representantes del Gobierno de Tucumán completaron este martes la primera ronda de diálogo del proceso de recomposición salarial de este año con reuniones junto con los representantes gremiales de los sectores vinculados a seguridad y organismos descentralizados del Estado provincial. Los encuentros fueron encabezados por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, acompañado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, el equipo del Ministerio de Economía y Producción, y los secretarios de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín, y de Acción Política y Comunitaria, Daniel García.

Durante la jornada fueron recibidos representantes de la Policía de Tucumán y del Servicio Penitenciario, del Departamento Provincial de Vialidad, del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVDU) y del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SEPAPyS), quienes presentaron sus planteos y propuestas en el marco del inicio de las conversaciones paritarias correspondientes a este año.

Tras el encuentro, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Alfredo Girvau Olleta, destacó la convocatoria del Gobierno provincial a esta primera instancia de diálogo y señaló que se trató de una reunión positiva en la que se plantearon distintos puntos vinculados a la situación de la fuerza. Además, indicó que los temas abordados serán analizados por los equipos técnicos y que las conversaciones continuarán en próximas reuniones para avanzar en acuerdos que acompañen a la familia policial y al personal del Servicio Penitenciario.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Vialidad, Damián Viera, explicó que durante la reunión el sector presentó sus propuestas vinculadas a la actualización salarial y a distintos aspectos de la estructura de ingresos de los trabajadores de la repartición. En ese sentido, valoró la instancia de intercambio con las autoridades provinciales y señaló que el gremio continuará participando del proceso de diálogo en las próximas convocatorias.

En representación del Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento, el secretario general del SEPAPyS, Marcelo Ruiz Huidobro, manifestó que el gremio acercó un petitorio con planteos orientados a fortalecer la situación salarial del personal y mejorar distintos componentes del ingreso de los trabajadores del organismo. Asimismo, indicó que se aguardará la evaluación de las propuestas por parte del Gobierno provincial en el marco de la continuidad de las negociaciones.

A su turno, el secretario general del Sindicato de Trabajadores del IPVDU, José Ramos, señaló que la reunión permitió exponer la situación del sector y acercar propuestas vinculadas a la recomposición salarial y a aspectos laborales del personal. Además, remarcó la importancia de sostener el diálogo con el Ejecutivo provincial para avanzar en definiciones en las próximas instancias de trabajo.

De esta manera, el Poder Ejecutivo de Tucumán concluyó la etapa inicial de reuniones con los distintos sectores del empleo público, correspondiente al octavo proceso de recomposición salarial de la gestión que conduce el gobernador Osvaldo Jaldo. En esta fase se recibieron los planteos y propuestas de cada área, los cuales serán analizados por las áreas técnicas del Gobierno provincial junto con la evolución de las variables económicas y las gestiones institucionales que la Provincia viene desarrollando a nivel nacional, con la finalidad de continuar avanzando en un esquema de acuerdos que acompañe el funcionamiento del Estado y aporte previsibilidad a los trabajadores.