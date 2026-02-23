El Ministerio de Salud busca a la madre que abandonó a su bebé

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán pidió colaboración a la comunidad para localizar a una mujer que habría tenido un parto el sábado 21 de febrero en la zona de la ruta 302, en Delfín Gallo, con el objetivo de brindarle asistencia médica urgente.

Según informó la cartera sanitaria en un comunicado oficial, la mujer podría encontrarse en una situación de riesgo sanitario que requiere evaluación y cuidados médicos inmediatos.

Desde el organismo señalaron que el propósito es “brindar contención, asistencia médica inmediata y garantizar la atención correspondiente”, en el marco de un operativo centrado en la protección integral de la madre y del recién nacido.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero la aporte para facilitar su localización y permitir la intervención de los equipos de salud.