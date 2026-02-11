Concepción: Condenan al autor de un robo en la Escuela Agrotécnica

El Ministerio Fiscal presentó un acuerdo de juicio abreviado arribado con el acusado. El sujeto de 28 años reconoció el ilícito cometido en julio del año pasado en el establecimiento educativo del cual sustrajo varios elementos tras romper puertas y candados.

Isaias Daniel González (28) fue condenado a la pena de tres años de prisión condicional tras ser hallado culpable de ingresar a robar en la Escuela Agrotécnica Ludovico Tusec de Concepción. La sentencia fue confirmada en el marco de un acuerdo de juicio abreviado presentado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que conduce Héctor Fabián Assad.

La fiscalía, representada por la auxiliar Graciela Macció, fue la encargada de oralizar el convenio alcanzado entre las partes, que implicó el reconocimiento de culpabilidad del imputado respecto del hecho ocurrido el 7 de junio pasado, en el establecimiento educativo ubicado en el kilómetro 2 de la ruta 38.

De acuerdo a la acusación, el sujeto ingresó por el fondo del edificio y se dirigió a distintas oficinas a las cuales accedió rompiendo con un fierro las cerraduras. De esta manera sustrajo un equipo de música, una cortadora de fiambres, elementos de cocina, mercadería, útiles escolares, materiales de construcción y dinero en efectivo, para luego retirarse del lugar.

Entre las pruebas reunidas, la funcionaria del MPF destacó que el malviviente fue reconocido gracias a grabaciones de las cámaras de seguridad.

Una vez acreditados los requisitos formales. el juez interviniente resolvió hacer lugar al acuerdo de juicio abreviado pleno y declarar a González autor penalmente responsable del delito de robo simple.