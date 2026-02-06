Famaillá: Prisión preventiva para un sujeto que baleó a un ciclista durante un intento de robo

El Ministerio Fiscal formuló cargos y solicitó la medida de coerción de máxima intensidad en contra de un tal “Chumiento”. La víctima recibió un disparo en la pierna mientras se resistía a entregar su celular.

Por pedido de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad del Centro Judicial Monteros, que conduce Mónica García de Targa se realizó una audiencia este viernes a los fines de formular cargos y pedir la prisión preventiva en contra de un joven de 22 años, acusado de haber baleado a un ciclista durante un intento de robo ocurrido en la ciudad de Famaillá. El violento episodio ocurrió el domingo pasado, cuando la víctima se negó a entregar su teléfono celular y fue herida de un disparo en una de sus piernas.

El sospechoso, conocido como “Chumiento”, compareció esta mañana luego de haber sido detenido en el marco de una medida dictada en su contra.

Según la acusación efectuada por el auxiliar de fiscal Hugo Campos, el día 1 de febrero, a las 7.15 horas aproximadamente, el acusado, quien circulaba como acompañante en una motocicleta conducida por otro individuo, interceptó a la víctima que viajaba en su bicicleta sobre avenida Mitre de esa ciudad. Al llegar a la intersección con calle San Martín, el imputado se le puso al lado y extrajo un arma tipo pistola con la amenazó a la víctima: “Tirate a la orilla y dame el celular”, dijo el asaltante que luego comenzó a hacer disparos, impactando uno de ellos en el muslo y otro en la espalda, causándole lesiones que afortunadamente no fueron de gravedad.

La fiscalía calificó el hecho como robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa, en concurso ideal con lesiones leves.

Tras las rejas

Para resguardar el proceso, el auxiliar Campos solicitó la prisión preventiva del imputado por el plazo de un mes. “Estamos hablando de un hecho sumamente grave donde se disparó a una persona con un arma de fuego. Tenemos una persona prófuga y la víctima conoce al acusado por lo que las medidas de menor intensidad resultan insuficientes”, alegó el representante del MPF.

En su resolución, el juez interviniente hizo lugar a la legalidad de la detención, la formulación de cargos y otorgó la prisión preventiva por 30 días mientras avanza la causa.