Desprendimientos en la Ruta 307: Piden circular con precaución

Las lluvias en Tucumán provocaron desprendimientos de material en la Ruta Provincial 307, entre Santa Lucía y El Mollar. La traza permanece habilitada con precaución mientras se realizan tareas de limpieza y control.

Distintas dependencias policiales informaron este mediodía el estado actualizado de rutas y cursos de agua en Tucumán, luego de las lluvias registradas en las últimas horas en distintos puntos de la provincia.

Desde la Unidad Regional Oeste se indicó que, tras un relevamiento realizado sobre la Ruta Provincial 307, en el tramo comprendido entre jurisdicción de Santa Lucía y El Mollar, se detectaron desprendimientos de material en los kilómetros 26, 28, 41 y 42. En esos sectores, el material ocupa media calzada en sentido Este a Oeste.

Ante esta situación, personal de Vialidad Provincial se encuentra trabajando en la zona para despejar la traza y garantizar la seguridad vial. Además, se alertó a los controles vehiculares apostados en Las Mesadas y en el kilómetro 50, a fin de advertir a los conductores sobre las condiciones del camino.

Con el estado actual, la Ruta Provincial 307 se encuentra habilitada pero transitable con extrema precaución, especialmente para vehículos de gran porte y durante horarios de baja visibilidad.

Por otra parte, desde la Unidad Regional Sur, a través de la Comisaría de Alpachiri, informaron que en esa jurisdicción no se registran caminos anegados y que la Ruta Provincial 65 permanece habilitada con precaución, de acuerdo a la comunicación mantenida con Vialidad.

En cuanto a los cursos de agua, se reportó un incremento en el caudal del Río Chirimayo y del Río Medina, aunque sin riesgo de desbordes hasta el momento.

Finalmente, desde la Comisaría de Arcadia se informó que no existen caminos anegados en esa jurisdicción, aunque se registra un aumento de caudal en el Río Gastona y en el Río Seco, en un contexto de llovizna persistente.

Las autoridades recomiendan circular con precaución, respetar las indicaciones del personal apostado en las rutas y mantenerse informados ante posibles cambios en las condiciones climáticas.