La Legislatura sancionó el Presupuesto 2026 y prorrogó leyes de emergencia

La Legislatura de Tucumán, en una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, aprobó el Presupuesto de Gastos y Recursos del Estado Provincial para el Ejercicio Fiscal 2026, que asciende a $4.981.562.000.000 (pesos cuatro billones novecientos ochenta y un mil quinientos sesenta y dos millones) y proyecta un superávit fiscal de $708 millones, según el mensaje remitido por el Poder Ejecutivo. La iniciativa fue tratada como primer punto del orden del día y obtuvo el acompañamiento mayoritario del cuerpo legislativo.

Luego se sancionó la modificación de la Ley Impositiva Nº 8467, que actualiza los parámetros de valuación del Impuesto a los Automotores y Rodados. El cambio habilita a la Dirección General de Rentas a utilizar referencias provenientes de organismos oficiales, asociaciones del sector automotor y publicaciones especializadas, ante la falta de actualización de datos por parte de la DNRPA.

Los legisladores resolvieron prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la vigencia de la Ley Nº 9057 de Emergencia en Seguridad Pública, una herramienta central para fortalecer las políticas de prevención, el combate al delito complejo y la mejora de la infraestructura penitenciaria. También se aprobó la actualización de la Ley Nº 7875 de Emergencia Hídrica y Social, cuya vigencia se extendió hasta el 31 de diciembre de 2026, incorporando mecanismos administrativos para agilizar la disposición de fondos destinados a obras y asistencia territorial.

Siguiendo con el orden del día, se aprobó la modificación del artículo 4° de la Ley Nº 9062, vinculada a aportes no reintegrables a la Sociedad Aguas del Tucumán −SAPEM−, extendiendo su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

Se prorrogaron asimismo disposiciones legales de impacto económico y administrativo, entre ellas: la Ley Nº 7007, que autoriza la modificación de hasta el 20% de la remuneración del empleado público, prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2026; la Ley Nº 7115, que regula el Fondo de Desarrollo del Interior; la Ley Nº 8228, que establece la emergencia económica del Estado provincial y la inembargabilidad de fondos públicos; la Ley Nº 9207, que faculta al Poder Ejecutivo a suscribir convenios de financiamiento con el Estado nacional, cuya actualización establece su aplicación al Ejercicio Fiscal 2026; y la Ley Nº 9603, que condona deudas por Impuesto Inmobiliario y de Sellos a mutuales de Tafí Viejo, San Miguel de Tucumán, Concepción y Monteros.

Finalmente, se aprobaron las modificaciones a la Ley Nº 9466, que autoriza hasta el 31 de diciembre de 2026 la contratación directa, previo cotejo de precios, de obras, bienes e insumos para la refacción de edificios escolares. Del mismo modo, se extendió la vigencia de la Ley Nº 8342, que declara la emergencia del Sistema Eléctrico de Transporte por Distribución Troncal en la provincia, también hasta el 31 de diciembre de 2026.