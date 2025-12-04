La Provincia reconoció a 150 jóvenes líderes, entre ellos al monterizo Santi Agüero

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, encabezó la ceremonia realizada en el Teatro San Martín, donde se distinguió a jóvenes líderes de toda la provincia por su compromiso, talento y aporte a sus comunidades.

La segunda edición de Jóvenes Destacados 2025 reunió a 150 jóvenes de toda la provincia en una emotiva ceremonia realizada en el Teatro San Martín.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, participó del encuentro en representación del gobernador Osvaldo Jaldo, acompañado por la secretaria de Juventud, Melina Morghenstein; el secretario de Deporte, Diego Erroz; el secretario de Participación Ciudadana, Jose Farhát; el director de Juventud, Zacarías Décima; el director de Empleo de la Subsecretaria de Desarrollo Productivo, Julio Jarma; la responsable de Relaciones Institucionales del Ente Cultural de Tucumán, Marcela García Motte; el intendente de la ciudad de Simoca, Elvio Salazar; el secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Tafí Viejo, Maximiliano Bevaqua; y el secretario de Asuntos Estudiantiles de la UTN, Felipe Cruz. También estuvieron presentes delegados comunales, miembros del Consejo Provincial de Juventudes, familias y cientos de jóvenes.

La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Juventud del Ministerio de Gobierno y Justicia, marcó el cierre de un año de trabajo destinado a visibilizar y acompañar a chicos y chicas que se destacan en ámbitos como el deporte, la cultura, el emprendedurismo y el liderazgo comunitario. Cada uno de los jóvenes fue elegido por su propia comunidad, lo que refuerza el valor del reconocimiento.