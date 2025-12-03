Ministro Amado: “Pagamos los sueldos en tiempo y forma”

El titular de Gobierno y Justicia remarcó el aumento salarial del 4,5%, aplicado al pago del mes de noviembre.

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, se refirió en una rueda de prensa al cumplimiento de las obligaciones salariales con los empleados de la administración pública provincial, destacó los aumentos estimados de acuerdo a la inflación nacional y el pago del segundo Sueldo Anual Complementario (SAC).

Al respecto, el funcionario remarcó: “Ayuda a que Tucumán tenga paz social que estemos pagando, en estos momentos, los salarios en tiempo y forma, con el aumento del 4,5% acordado con todos los gremios hace unos meses”.

En esa línea, recordó que el aumento salarial se realiza “cada dos meses, de acuerdo al Índice de Precios al Consumidor del Indec”.

Sobre el pago del segundo SAC informó que se abonará entre el 18, 19 y 20 de diciembre, “antes de las fiestas de fin de año”.

Asimismo, Amado destacó que la Provincia “continúa atendiendo algunas particularidades que pueden tener los distintos gremios, acompañando y asistiendo en las gestiones que consideren necesarias, siempre dialogando acerca de las posibilidades reales que tiene la Provincia (para la recomposición salarial) y con la buena predisposición de escuchar del gobernador Osvaldo Jaldo”.

Por último, en cuanto al pedido de un bono de fin de año por parte de los representantes de los trabajadores estatales, el titular de Gobierno y Justicia sostuvo que “si hay o no bono, eso se va a definir mucho más adelante. Ahora estamos abocados a reunir los dineros necesarios para pagar las obligaciones salariales que tenemos y que terminan de abonarse hasta el sábado de esta semana”.