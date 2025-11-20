jueves 20 de noviembre de 2025
Monterizos
20 Nov 2025

Cambios en el servicio de transporte para el fin de semana largo

Una de las empresas informó modificaciones en los horarios para los próximos 4 días


La empresa TESA (Transporte Ejecutivo S.A.) comunicó que, con motivo del fin de semana largo, se implementarán modificaciones en los horarios de servicio.

El viernes 21 de noviembre, los colectivos circularán con horario de sábado, mientras que el lunes 24 de noviembre lo harán con horario de domingo, afectando así la frecuencia habitual de los días hábiles.

Esta medida busca adaptar la prestación del servicio a la demanda esperada durante los días no laborables, por lo que se recomienda a los pasajeros planificar sus viajes con anticipación y consultar los horarios vigentes en las plataformas oficiales de la empresa.

