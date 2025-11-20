jueves 20 de noviembre de 2025
Monterizos
Atención comercial para el fin de semana largo en el sur tucumano

Este fin de semana será largo. El viernes 21 será un día no laborable con fines turísticos, mientras que el lunes 24 será feriado nacional (trasladado) en conmemoración del Día de la Soberanía Nacional, que es hoy, 20 de noviembre. 

“El viernes es un día no laboral, vamos a trabajar con normalidad nosotros los comerciantes: de 9:00 a 13:00, y de 17.30 a 21.30, que es el horario de verano”, detalló Gabriela Coronel, de la Cámara de Comercio. Situación a la que van a adherir las marcas de empresas grandes instaladas en Monteros.

A diferencia de los feriados nacionales, en los días no laborables el empleador privado conserva la facultad de decidir si concede o no el descanso. En caso de requerir la asistencia, el salario se paga de manera habitual, sin recargo especial. 

En cambio, el lunes 24 —feriado nacional— los negocios permanecerán cerrados. “No vamos a trabajar, los comerciantes decidieron no abrir sus puertas el día lunes 24”, confirmó Coronel. 

En caso de que decidan abrir el lunes, "deberán pagar doble jornada". 

