Con inteligencia artificial, los alumnos de la Técnica N°1 invitan a su muestra técnico-pedagógica 2025

La comunidad educativa de la Escuela Técnica N°1 de Monteros se prepara para abrir sus puertas y compartir con las familias, vecinos y empresas locales el resultado de un año completo de trabajo académico y técnico. En esta edición 2025, la difusión de la muestra tiene un condimento especial: los propios alumnos desarrollaron la gráfica y los contenidos promocionales utilizando inteligencia artificial, aplicando los conocimientos del Trayecto de Formación Profesional en Programación y de los talleres del ciclo superior.

Docentes y directivos destacaron que incluir IA en la producción de materiales institucionales fortalece el perfil tecnológico de la escuela, aporta nuevas competencias a los estudiantes y moderniza la manera de comunicar sus actividades.

Qué se podrá ver en la muestra

La exposición reunirá los trabajos de todos los talleres del ciclo básico: informática, carpintería, electricidad, ajuste, soldadura, hojalatería, tornería y herrería. Además, participarán los talleres del ciclo superior de Informática y Electromecánica, junto a las materias áulicas y los espacios de prácticas profesionalizantes.

También habrá proyectos elaborados en el Trayecto de Formación Profesional en Programación, donde se mostrarán desarrollos digitales, simulaciones, impresiones 3D y aplicaciones creadas por los alumnos.

Desde la escuela destacaron que este tipo de instancias son claves para reforzar el vínculo con la comunidad, visibilizar el trabajo que realizan los estudiantes y mostrar el rol social y productivo de la educación técnica en Monteros.

Una invitación abierta a toda la comunidad

La muestra técnico-pedagógica es abierta y gratuita, y constituye uno de los eventos más importantes del calendario institucional. Están invitados familias, exalumnos, instituciones, comercios, empresas y todos los vecinos que deseen conocer de cerca cómo se forman los futuros técnicos monterizos.

Será una oportunidad para recorrer los talleres, conversar con los estudiantes y observar los proyectos que integran ciencia, tecnología, creatividad y oficios.

El evento se desarrollará en la sede de Italia 351, con doble horario —de 08:00 a 12:00 y de 17:00 a 22:00— y mostrará el trabajo formativo de todos los talleres y espacios pedagógicos de la institución.

La Escuela Técnica N°1 refuerza así su compromiso con la formación de calidad y con el desarrollo productivo del departamento Monteros, en un año donde la innovación tecnológica también forma parte del aprendizaje cotidiano.