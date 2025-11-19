Avanzan las obras de repavimentacio en la Ruta Provincial 325 tramo El Cercado - Capitán Cáceres

Los trabajos se desarrollan desde el Cruce de El Cercado hasta la localidad de Capitán Cáceres. La iniciativa forma parte del plan de mejora integral de las rutas interpueblos.

La obra de repavimentación en la Ruta Provincial 325 ya es una realidad. Los primeros días de noviembre comenzó con los trabajos sobre el tramo que une el Cruce de El Cercado con Capitán Cáceres, un avance significativo para cientos de familias que utilizan diariamente ese corredor vial.

El proyecto, gestionado por el comisionado comunal Cristian Nieva, busca dotar a la zona de una infraestructura segura y acorde al crecimiento de la zona. Con la nueva carpeta asfáltica, se espera mejorar la circulación, reducir riesgos de siniestralidad y potenciar la actividad económica local.

“Este tipo de obras transforma la vida diaria de nuestros vecinos, facilita el acceso al trabajo y a los servicios, y abre nuevas oportunidades para el desarrollo rural y el turismo”, señalaron desde la comuna.

Además, este avance se complementa con la reciente repavimentación completa de las rutas interpueblos 344 (Monteros - Soldado Maldonado y 325 (Monteros – El Cercado), que quedaron totalmente renovadas y con una transitabilidad 100% segura, fortaleciendo la red vial que conecta a las comunidades del este monterizo.

Con optimismo y trabajo coordinado, Capitán Cáceres avanza hacia una nueva etapa de crecimiento, conectividad y progreso para todos sus habitantes.