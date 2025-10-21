Jaldo recorrió la obra de repavimentación de la ruta 344 en Los Sosa

El gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, recorrió los trabajos de repavimentación de la Ruta Provincial N° 344, en el tramo que une Monteros con Soldado Maldonado, atravesando la comuna de Los Sosa. La obra, considerada estratégica para la provincia, abarca casi 7 kilómetros e incluye una serie de intervenciones que fortalecen la conectividad regional y la seguridad vial.

“Esta es una obra que hicimos por administración, con recursos del Gobierno de Tucumán, a través de Vialidad Provincial, una institución modelo, con equipamiento, tecnología y trabajadores comprometidos”, expresó Jaldo.

Asimismo, agregó que “esto no solo mejora la estética urbana, sino también la seguridad vial, fundamental para quienes transitan, desde vecinos hasta ambulancias, policías y productores".

Jaldo agradeció a los comisionados y al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, por su trabajo, y destacó que este tipo de obras reafirman un modelo de gestión con presencia territorial y planificación estratégica.

También afirmó que “esta ruta conecta con los Valles Calchaquíes y permite el tránsito de nuestras economías regionales. Es una obra que mejora la vida diaria y promueve el desarrollo local".

“La Ruta 344 es un avance concreto para la región, pero también un símbolo de cómo gestionamos: cerca de la gente y con soluciones reales”, concluyó.

Acompañaron a Jaldo el ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur; el ministro de Interior, Darío Monteros; el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado; el secretario de Gobierno y Relaciones Institucionales, Raúl Albarracín; los diputados, Elia Fernández, Gladys Medina y Agustín Fernández; los legisladores Javier Noguera, Carolina Vargas Aignasse, Walter Herrera, Patricia Lizarraga, Francisco Serra y Alberto Olea; el presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym) Regino Racedo; el titular de Vialidad de la provincia, Sebastián Diaz; el intendente de Monteros, Francisco Serra (h); el intendente de Tafí del valle, Francisco Caliva; el delegado de Los Sosa, José Albarracín, y el delegado de Soldado Maldonado, Danile Guanco.

La intervención es ejecutada con recursos provinciales bajo administración directa de la Dirección Provincial de Vialidad, contempla una serie de mejoras clave: Repavimentación de 6 km, con un ancho promedio de 7,30 metros

Nuevo pavimento asfáltico en los 7 km de extensión del tramo

Señalización completa, horizontal y vertical, en toda la traza

Banquinas acondicionadas a ambos lados

Sistema de iluminación con 120 columnas y luminarias LED

Instalación de 11 cámaras de seguridad, incluyendo 5 domos

Limpieza y mantenimiento de zonas aledañas a la ruta Por su parte, el ministro Nazur, dijo que “la repavimentación de esta ruta no solo beneficia la conectividad entre estos pueblos, sino que también es una vía de acceso turístico hacia los Valles Calchaquíes, una región clave para la economía sin chimenea de Tucumán. Además, une dos rutas importantes, la 38 y la 324, por donde circula gran parte de la producción del centro de la provincia”. “Estamos hablando de una ruta por la que transitan más de 30.000 vehículos al mes, y que necesitaba urgente intervención luego de más de 50 años sin repavimentación. Hoy, con esta obra, la convertimos en una vía segura, moderna y totalmente señalizada”, explicó. “Esta obra era largamente esperada por la comunidad. Hoy estamos haciendo historia en Tucumán, con más de 160 kilómetros de red primaria recuperada durante esta gestión junto al gobernador Osvaldo Jaldo”, subrayó. A su turno, el ministro Monteros afirmó: “Hoy entregamos una ruta completamente realizada, segura, moderna y pensada para el disfrute de los vecinos. Muchos usan este camino para trabajar, circular, o simplemente salir a andar en bicicleta por la tarde”, afirmó. “El intendente Serra y los delegados comunales de Los Sosa y Soldado Maldonado fueron fundamentales para concretar esta obra, que además beneficia a quienes viajan hacia los Valles Calchaquíes”, indicó. El legislador Noguera afirmó que "es una obra trascendental para Monteros, Los Sosa y toda la comunidad. Son 7 kilómetros de pavimento asfáltico que mejoran la conectividad, el tránsito y el desarrollo local". Destacó que la intervención fue largamente esperada por los vecinos y que, además, beneficia al turismo hacia los Valles Calchaquíes. “Mientras el Gobierno nacional no repara rutas, en Tucumán seguimos trabajando. Esta es una muestra clara de una gestión que está cerca de la gente”, cerró el legislador. Por su parte, la legisladora Vargas Aignasse remarcó el rol “del Estado presente en toda la geografía provincial” por medio de una obra de infraestructura que conecta dos localidades y “que va a priorizar a la gente que circula por la zona y a la producción tucumana”. En ese sentido, la parlamentaria recordó que “la Nación desfinanció la obra pública, queriendo hacer desaparecer las vialidades, no poniendo el dinero que le corresponde a la provincia”. Sin embargo, añadió, “con la eficiente administración del Gobierno provincial, hoy se puede ver esta gran obra de repavimentación”. La diputada Gladys Medina manifestó que "como vecina del interior, celebro estas obras que nuestros vecinos esperaron durante más de 40 años. Hoy son una realidad gracias a un gobierno que mira al interior del interior". “Esta es la forma de que el interior crezca: con rutas seguras, con pueblos dignos, con un Estado presente. Y lo vamos a seguir haciendo de la mano del gobierno provincial, para poner de pie esta querida Tucumán”, concluyó. A su turno, la diputada nacional Elia Fernández explicó que “que el gobernador viene recuperando las rutas provinciales y algunas nacionales que pasan por nuestra provincia. Hoy recuperamos alrededor de 160 kilómetros de red primaria”. El intendente Serra sostuvo que “es un día de mucha felicidad poder agradecer al gobernador y su equipo por esta obra que significa mucho para el departamento Montero, especialmente para Los Sosa y Soldado Maldonado". “Esta mejora no tiene precedentes y beneficia en materia deportiva, turística y de desarrollo. Muchos gobiernos pasaron sin hacerla realidad, pero hoy los vecinos la disfrutan”, concluyó.

El delegado Guanco afirmó que "nuestro pueblo cumplió 48 años y esta ruta siempre solo tuvo arreglos parciales. Hoy podemos decir que tenemos una ruta nueva, con pintura y alumbrado, algo que esperábamos hace mucho tiempo". Y destacó que: “Confiamos en la palabra del Gobernador y en su forma de administrar la provincia para que estas obras se hagan realidad. Agradezco también al equipo de Vialidad, al Ministerio del Interior y a todos los que colaboraron para que esto sea posible".

El delegado Albarracín dijo que "hoy tenemos una ruta nueva, no solo reparada, sino transformada, algo que no podía creer. También resaltó la importancia de la obra para la economía local y el turismo.

“Esta ruta es una salida laboral para nuestra gente, para el citrus, la caña, y también es clave para el turismo. Hace 15 años, el 70% del turismo iba por la ruta 307, hoy es 50 y 50 entre ambas rutas. Eso muestra su gran importancia”, explicó el delegado de Los Sosa.

La directora de la Escuela N.º 285 Francisco Isauro Arancibia, Verónica Pirlo, acompañó a la comitiva de estudiantes que recibieron al gobernador en uso de licencia y destacó la importancia de la obra de la ruta para circulación de los alumnos que asisten al establecimiento educativo. “Nuestro objetivo es la educación de los chicos y, desde hoy, los chicos tienen una ruta espectacular para poder asistir todos los días a clase”, celebró.

Asimismo, explicó que la Escuela N.º 282 es de jornada completa, donde los estudiantes desayunan, almuerzan y meriendan.