Sociedad 24 Abr 2026
Que hacer en Tucumán entre el 24 y 26 de abril: Actividades imperdible
Ferias, espectáculos, propuestas culturales y actividades al aire libre se desarrollarán en distintos puntos de la provincia.
Ferias, espectáculos, propuestas culturales y actividades al aire libre se desarrollarán en distintos puntos de la provincia, invitando a tucumanos y visitantes a disfrutar de una variada oferta durante el fin de semana.
La provincia se prepara para recibir una nueva agenda de actividades que se desplegará en diferentes localidades, consolidando una propuesta turística diversa que combina cultura, naturaleza, deporte y entretenimiento.
VIERNES 24
- Súper Plantación Forestal | Concepción | 16:00 h | Reserva Natural
- Ruta de la Empanada Tucumana | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50
- Museo a Cielo Abierto | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida Plaza Independencia / Parque 9 de Julio
- Concierto Coral | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Museo Industria Azucarera
- Freak Show | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila
- Caminata nocturna – Monumento Cruz Papa Francisco | Tafí Viejo | 19:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui
- Martín Masiello | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- Concierto homenaje al Papa Francisco | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín
- Mundo Alegre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Orestes Caviglia
SÁBADO 25
- Expo Talleres | Aguilares | 15:00 a 20:00 h | Paseo Comercial Vieja Estación
- Lagoferiantes | El Cadillal | 21:00 h | Predio Lagoferiantes
- Feria de artesanos | Concepción | 16:00 h | Terminal de Ómnibus
- Feria de Simoca | Simoca | de 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa
- Taller de Cortometraje | Monteros | 19:00 a 21:00 h | Mercado Municipal
- Vuelta al Maciel | Raco | 09:00 h | Salida Estación de Servicio
- Telégrafo | Raco | 09:00 h | Salida Club Juventud
- Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial
- Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Laprida 1° cuadra
- Cultura Joven | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Casa de la Cultura
- Las Luces de mi Ciudad | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Plaza Independencia
- Iván Noble | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila
- Paseo Arqueológico | Tafí Viejo | 09:15 h | Mercado Municipal
- Yoga | Yerba Buena | 09:30 h | Jardín Botánico Horco Molle
- Taller de Huerta | Yerba Buena | 09:30 h | Logia | Av. Aconquija 2485
- DM Experience | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- Nima Sarkechik | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín
- Candlelight (Coldplay vs Ed Sheeran / Rock) | San Miguel de Tucumán | 19:00 y 21:30 h | Teatro Alberdi
- Lo que mata es el ego | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi
- On The Rock Fest | Tafí Viejo | 21:00 h | Casa de la Cultura
- Plopping | Tafi Viejo | 10:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui
- Mundo Alegre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Orestes Caviglia
DOMINGO 26
- Banda Municipal | Aguilares | Desde 18:00 h | Plaza 25 de Mayo
- Feria de emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático
- Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial
- Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 06:00 h | Casa de la Cultura
- Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 19:00 h | Laprida 50
- Muni en las plazas | San Miguel de Tucumán | Desde 19:00 h | Lago San Miguel
- Taller de Tango | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Plaza Urquiza
- Bondi Milonguero | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Plaza Urquiza
- Partido Tarucas | San Miguel de Tucumán | Desde 18:00 h | La Caldera del Parque
- Feria Quinto Centenario | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 23:00 h | Parque 9 de Julio
- MTB | San Pedro de Colalao | 09:00 h | Predio El Lapacho
- Feria de artesanos | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes
- Paseo de artesanos | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático
- Tour religioso | Tafí Viejo | 07:30 h | Mercado Municipal
- Feria de emprendedores y artesanos | Tafí Viejo | 18:00 h | Mercado Municipal
- Gala Lago de los Cisnes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Mercedes Sosa
- Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Teatro Alberdi
- Lo que mata es el ego | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi
- Mundo Alegre | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Teatro Orestes Caviglia
VIERNES Y SÁBADO
- Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso y Crisóstomo
- Circo Ánimas | San Miguel de Tucumán | Desde 18:00 h | Catamarca y Av. Sarmiento
- Caminata Guiada Gratuita | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Laprida 50
- Peña El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50
SÁBADOS Y DOMINGOS
- Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial
- Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda
- Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 01:00 h | Parque Avellaneda
- Convergencias NOA | San Miguel de Tucumán | Museo Timoteo Navarro
TODO EL FINDE / TODOS LOS DÍAS
- Museo Arqueológico El Cadillal | El Cadillal | Lun a vie 10:00 a 18:00 h / sáb, dom y feriados 11:00 a 19:00 h | El Cadillal
- Museo Arqueológico Los Menhires | El Mollar | Dom y lun 9:00 a 14:00 h / mar a sáb y feriados 9:00 a 19:00 h | El Mollar
- Visitas guiadas Ruinas de San José | Lules | 08:00 a 13:00 h | Ruinas de San José
- Espectáculo Cristo Resplandeciente | San Javier | 20:30 y 21:00 h | Cristo Bendicente
- Mapping: Aparición de la Madre de Dios | San Pedro de Colalao | 20:30 y 21:00 h | (miércoles a domingo)
- Casa Histórica | San Miguel de Tucumán | de 09:00 a 19:00 h
En esta nota: Tucumán