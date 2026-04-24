Que hacer en Tucumán entre el 24 y 26 de abril: Actividades imperdible

Ferias, espectáculos, propuestas culturales y actividades al aire libre se desarrollarán en distintos puntos de la provincia, invitando a tucumanos y visitantes a disfrutar de una variada oferta durante el fin de semana.

La provincia se prepara para recibir una nueva agenda de actividades que se desplegará en diferentes localidades, consolidando una propuesta turística diversa que combina cultura, naturaleza, deporte y entretenimiento.

VIERNES 24

Súper Plantación Forestal | Concepción | 16:00 h | Reserva Natural

Ruta de la Empanada Tucumana | San Miguel de Tucumán | 12:00 h | Laprida 50

Museo a Cielo Abierto | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Salida Plaza Independencia / Parque 9 de Julio

Concierto Coral | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Museo Industria Azucarera

Freak Show | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila

Caminata nocturna – Monumento Cruz Papa Francisco | Tafí Viejo | 19:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui

Martín Masiello | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa

Concierto homenaje al Papa Francisco | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín

Mundo Alegre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Orestes Caviglia

SÁBADO 25

Expo Talleres | Aguilares | 15:00 a 20:00 h | Paseo Comercial Vieja Estación

Lagoferiantes | El Cadillal | 21:00 h | Predio Lagoferiantes

Feria de artesanos | Concepción | 16:00 h | Terminal de Ómnibus

Feria de Simoca | Simoca | de 08:00 a 16:00 h | Predio Mercedes Sosa

Taller de Cortometraje | Monteros | 19:00 a 21:00 h | Mercado Municipal

Vuelta al Maciel | Raco | 09:00 h | Salida Estación de Servicio

Telégrafo | Raco | 09:00 h | Salida Club Juventud

Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial

Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 h | Laprida 1° cuadra

Cultura Joven | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Casa de la Cultura

Las Luces de mi Ciudad | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Plaza Independencia

Iván Noble | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Municipal Rosita Ávila

Paseo Arqueológico | Tafí Viejo | 09:15 h | Mercado Municipal

Yoga | Yerba Buena | 09:30 h | Jardín Botánico Horco Molle

Taller de Huerta | Yerba Buena | 09:30 h | Logia | Av. Aconquija 2485

DM Experience | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Mercedes Sosa

Nima Sarkechik | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro San Martín

Candlelight (Coldplay vs Ed Sheeran / Rock) | San Miguel de Tucumán | 19:00 y 21:30 h | Teatro Alberdi

Lo que mata es el ego | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Alberdi

On The Rock Fest | Tafí Viejo | 21:00 h | Casa de la Cultura

Plopping | Tafi Viejo | 10:00 h | Hostería Atahualpa Yupanqui

Mundo Alegre | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Teatro Orestes Caviglia

DOMINGO 26

Banda Municipal | Aguilares | Desde 18:00 h | Plaza 25 de Mayo

Feria de emprendedores | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático

Feria de Producción Local | Raco | 10:30 a 17:00 h | Centro Policial

Paseo Atahualpa Yupanqui | Raco | 06:00 h | Casa de la Cultura

Bus Turístico | San Miguel de Tucumán | 11:00 y 19:00 h | Laprida 50

Muni en las plazas | San Miguel de Tucumán | Desde 19:00 h | Lago San Miguel

Taller de Tango | San Miguel de Tucumán | 19:30 h | Plaza Urquiza

Bondi Milonguero | San Miguel de Tucumán | 21:00 h | Plaza Urquiza

Partido Tarucas | San Miguel de Tucumán | Desde 18:00 h | La Caldera del Parque

Feria Quinto Centenario | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 23:00 h | Parque 9 de Julio

MTB | San Pedro de Colalao | 09:00 h | Predio El Lapacho

Feria de artesanos | Concepción | 15:00 h | Plaza Haimes

Paseo de artesanos | Famaillá | 17:00 h | Paseo Parque Temático

Tour religioso | Tafí Viejo | 07:30 h | Mercado Municipal

Feria de emprendedores y artesanos | Tafí Viejo | 18:00 h | Mercado Municipal

Gala Lago de los Cisnes | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Mercedes Sosa

Misa Criolla | San Miguel de Tucumán | 20:30 h | Teatro Alberdi

Lo que mata es el ego | San Miguel de Tucumán | 20:00 h | Teatro Alberdi

Mundo Alegre | San Miguel de Tucumán | 18:00 h | Teatro Orestes Caviglia

VIERNES Y SÁBADO

Circuito a pie | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Congreso y Crisóstomo

Circo Ánimas | San Miguel de Tucumán | Desde 18:00 h | Catamarca y Av. Sarmiento

Caminata Guiada Gratuita | San Miguel de Tucumán | 09:30 h | Laprida 50

Peña El Cardón | San Miguel de Tucumán | 22:00 h | Heras 50

SÁBADOS Y DOMINGOS

Feria Gourmet | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial

Feria de Artesanos | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque El Provincial

Feria de Emprendedores | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 00:00 h | Parque Avellaneda

Paseo Gastronómico | San Miguel de Tucumán | 18:00 a 01:00 h | Parque Avellaneda

Convergencias NOA | San Miguel de Tucumán | Museo Timoteo Navarro

TODO EL FINDE / TODOS LOS DÍAS