¿Llega el frío polar a Tucumán? Alertan por un descenso de temperatura desde el lunes





Cristofer Brito,lprofesor y Observador en Tucumán del Servicio Meteorológico Nacional, anticipó un cambio en las condiciones del tiempo para los próximos días, con el ingreso de un frente frío subpolar que comenzará a sentirse entre el domingo y el lunes en gran parte del país. Si bien el impacto será más intenso en la zona central, en el noroeste argentino —incluyendo Tucumán— se prevé un descenso térmico más moderado, aunque acompañado de inestabilidad.

Para el sábado 25, se espera una jornada con nubosidad variable y escasa presencia de sol. Hacia la noche podrían registrarse lluvias débiles y aisladas. Las temperaturas oscilarán entre los 15° de mínima y los 23° de máxima, en un contexto de ambiente templado pero inestable.

El domingo 26 continuará con características similares, con nubosidad variable durante el día y probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde y noche. Las temperaturas se mantendrán estables, con mínimas de 16° y máximas de 24°, anticipando el cambio de masa de aire que comenzará a ingresar al país.

El lunes 27 marcará el quiebre en las condiciones del tiempo. Se prevé una jornada mayormente nublada, con lluvias durante la madrugada y la mañana, mejorando gradualmente hacia la tarde. La temperatura máxima descenderá a 19°, mientras que la mínima será de 13°, evidenciando el ingreso del aire más frío.

Finalmente, el martes 28 presentará una mejora en las condiciones, con cielos ligeramente nublados y un ambiente más seco. No se descartan neblinas matinales, mientras que las temperaturas continuarán en descenso, con una mínima de 9° y una máxima de 19°.

Si bien no se trata de una ola de frío polar intensa para Tucumán, el cambio será perceptible, especialmente desde el lunes, marcando el inicio de una semana con características más otoñales en la región.