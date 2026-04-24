Vacaciones de invierno 2026 en Tucumán: confirmaron las fechas

El calendario escolar 2026 confirmó que las vacaciones de invierno en Tucumán serán del 13 al 24 de julio. Cómo se distribuyen las fechas en el país y qué significa para las familias y el turismo.

En Tucumán, el receso escolar se extenderá desde el 13 hasta el 24 de julio, abarcando dos semanas completas para todos los niveles educativos. Con esta definición, la provincia se posiciona dentro del grupo intermedio del esquema nacional.

A nivel país, el cronograma se organiza en tres bloques escalonados. El primero irá del 6 al 17 de julio e incluye a provincias como Córdoba, Santa Fe y Mendoza. El segundo tramo, del 13 al 24 de julio, comprende a Tucumán junto a otras jurisdicciones del norte y sur argentino. Finalmente, el tercer bloque se desarrollará del 20 al 31 de julio e incluye a la Ciudad de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero.

Este sistema escalonado no es casual: responde a una estrategia que busca evitar la saturación de los principales destinos turísticos durante el invierno. Al distribuir las fechas, se favorece una circulación más ordenada del turismo interno, permitiendo además una mejor experiencia tanto para visitantes como para prestadores de servicios.

En el caso de Tucumán, el calendario ofrece una ventaja competitiva para las familias. Al no coincidir plenamente con el receso de Buenos Aires, se abren más opciones para planificar viajes con menor demanda y costos más accesibles. Además, quienes opten por quedarse en la provincia podrán aprovechar actividades locales antes del pico turístico nacional.

El regreso a clases se producirá el lunes posterior al 24 de julio, marcando el reinicio del segundo tramo del ciclo lectivo. Con este esquema ya definido, el invierno 2026 empieza a tomar forma en la agenda de miles de tucumanos que, entre mates, camperas y escapadas, ya empiezan a planear el descanso.