Desesperada búsqueda en Concepción: buscan a un hombre, desaparecido tras dejar a su hijo en la escuela

El hombre de 39 años fue visto por última vez este viernes 24 de abril en Concepción. Su familia activó un pedido urgente de información y ya interviene la Policía de Tucumán.

Crece la preocupación en la ciudad de Concepción por la desaparición de Franco Mora, un hombre de 39 años cuyo paradero se desconoce desde la mañana de este viernes 24 de abril. Según informaron sus familiares, la última vez que tuvieron contacto con él fue cuando dejó a su hijo en la escuela de Comercio y desde ese momento no volvió a comunicarse.

Ante la falta de novedades, la familia radicó la denuncia correspondiente y dio aviso a la Unidad Regional Sur de la Policía de Tucumán, además del Centro de Monitoreo local. Las autoridades ya iniciaron las tareas de búsqueda, mientras se intensifica la difusión del caso en redes sociales y medios de comunicación.

Al momento de su desaparición, Mora vestía una campera gris y un jean claro. Se movilizaba en un automóvil Volkswagen Up de color blanco, con patente AB 797 EM, dato clave para intentar reconstruir sus últimos movimientos.

El pedido de colaboración se extiende a toda la comunidad. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede comunicarse de manera urgente al número 3865 50-3443. La familia atraviesa horas de profunda angustia y espera que la difusión permita obtener datos que ayuden a encontrarlo lo antes posible.