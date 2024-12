Jaldo inauguró repavimentación de la ruta 325 que une Monteros con El Cercado

El gobernador Osvaldo Jaldo, inauguró, este martes, el tramo de la Ruta Provincial 325, comprendido entre la antigua Ruta Nacional N° 38 en la ciudad de Monteros hasta la intersección con la Ruta Provincial 324. Se trata de 7 kilómetros, cuya inversión alcanza los $ 800.000.000.

Las tareas fueron ejecutadas por administración, esto es, personal obrero/técnico y equipamiento propio de la Dirección Provincial de Vialidad. También se inauguró iluminación, que comprende 1000 metros con lámparas led, está obra está dentro del Plan Independencia.

Del acto también participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; presidente subrogante de la Legislatura Sergio Mansilla; los ministros del Interior, Darío Monteros; Gobierno y Justicia, Regino Amado; secretario general de la Gobernación, Federico Nazur; Desarrollo Social, Federico Masso; Salud, Luis Medina Ruiz; presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya; diputados nacionales, Elia Fernández; Gladys Medina; Agustín Fernández; el intendente de Monteros, Francisco Serra (h); comisionado comunal de El Cercado, Carlos Juarez; administrador de la Dirección Provincial de Vialidad, Pablo Diaz; del IPLA Dante Losa; interventora del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbanístico, Nora Belloni, entre otras autoridades.

"Esta es una ruta que la hicimos por administración y hoy tiene doble motivo para festejar. Primero que esta ruta que hace años que los vecinos la pedían y por diferentes motivos no la podían hacer, y en este gobierno apenas en el primer año hemos pavimentado esta ruta 325, la hemos pintado, señalizado, ha quedado prácticamente a nueva. Con esto no hay duda que vamos a salvar vidas, pero también lo otro y para festejar que lo hicimos por administración, una repartición del tamaño que tenía y que tiene vialidad de la provincia, no estaba puesta a disposición ni en funcionamiento en gestiones anteriores, nosotros hemos reparado todos los equipos, hemos reparado los camiones, hemos reparado las palas cargadoras, las topadoras, todas las máquinas que tienen que ver con el asfalto, en ese sentido queremos decirle que hicimos 2 frentes de obra con vialidad, es decir, que tenemos como política de Estado y una planificación, recuperar los caminos provinciales, los que son con asfalto y también aquellos que son de ripio, de tierra", afirmó Jaldo.

En ese sentido, el Gobernador adelantó que "la semana que viene vamos a estar en la 307, vamos a estar en el puente Santa María, vamos a estar empezando la 329 desde Monteagudo a Concepción, es decir que vamos a empezar, ya estamos trabajando en las rutas provinciales, la ruta 307, la ruta del turismo, esa ruta por la cual nos lleva a nuestros hermosos Valles Calchaquíes, los lugares principales y más importantes del turismo de la provincia de Tucumán, y claro, mucha gente no nos visitábamos porque teníamos varios kilómetros de ruta que estaban prácticamente intransitables, bueno, la semana que viene inauguramos el primer tramo e inauguramos los 2 tramos que nos llevó la creciente en el puente Santa María, y luego hasta febrero inauguramos casi los 60 kilómetros y dejamos completa reparada nueva la 307, la ruta del turismo en la provincia de Tucumán".

Por su parte, el Vicegobernador agregó: "hacer rutas, es conectividad, es transitabilidad, es unir. Y ese unir es lo que tenemos nosotros en este equipo de gobierno. Bueno, estamos todos unidos, trabajando por un Tucumán mejor, dando todo el esfuerzo para que Tucumán siga creciendo en momentos donde es difícil. Y nosotros estamos haciendo obra pública. Digo nosotros porque estamos trabajando de manera coordinada el Poder Ejecutivo, el Legislativo. Nosotros desde el primer día nos hemos propuesto apoyar al gobernador en lo institucional para que podamos trabajar por el bien y el crecimiento de Tucumán, de los tucumanos y las tucumanas. Y eso estamos demostrando".

Detalles de la obra

La obra consiste en el reacondicionamiento, mediante bacheos profundos y restitución de gálibo, de la calzada existente con motoniveladora para terminar con la ejecución de una carpeta asfáltica en 5cm de espesor, todo ello en una longitud aproximada de 7.20Km. Además, entre las tareas destacadas se realizó el acondicionamiento de banquinas con aporte de material, la señalización horizontal y vertical correspondiente, culminando con la limpieza de la zona de camino.

"Esta repavimentación de 7 kilómetros a nuevo nos permite unir la localidad del Cercado con la municipalidad de Monteros. Una obra muy esperada por el departamento que nos permite tener mayor seguridad vial, fluidez en el tránsito, beneficia a la producción y al turismo. Estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Gobernador por invertir en infraestructura para la Provincia, devolverle a todos los tucumanos caminos seguros y caminos iluminados. Así que con una inversión de 800 millones de pesos, los trabajos que se realizaron fueron la repavimentación, la recuperación de banquina, la limpieza de zonas de camino, la señalización horizontal y vertical", explicó Nazur.

En tanto el comisionado Juárez afirmó que "es muy importante esta obra para nosotros. Tiene más de 50 años que antes nos poníamos contentos cuando tapaban los baches así que imagínense ahora lo que sentimos los que vivimos en el pueblo y los monterizos. Estamos muy contentos y agradecidos con el Gobernador".

Asimismo, Amado reconoció que "era un pedido de todos los habitantes de la zona, en este caso de El Cercado, pero que favorece a muchas comunas del departamento como Capitán Cáceres, Sargento Moya, Soldado Maldonado, y en la ruta que es el ingreso a los Valles Calchaquíes".

A su vez, Monteros destacó como "un hecho histórico que gracias a la gestión, gracias a la capacidad de la mano de nuestro Gobernador Osvaldo Jaldo y el acompañamiento del Intendente de Monteros, Panchito Serra, del Delegado Comunal de El Cercado, Carlos Juárez, hoy se ha dejado reinaugurada esta ruta que hace más de 30 años no tenía mantenimiento, esta 325, y también en este sector de la jurisdicción de El Cercado se ha dejado la iluminación en LED de más de 1000 metros, con columnas nuevas, con luminarias nuevas. Este es el Tucumán que viene diciendo Osvaldo Jaldo en este primer año de gestión, después de haber equilibrado la finanza de la provincia, después de haber equilibrado ese presupuesto, hoy podemos decir que Tucumán está creciendo en obras".

Finalmente, el intendente de Monteros resaltó que se trata de "una obra trascendental, una obra que no tan solo suma para el departamento, sino que también es una arteria principal para poder llegar a los valles, donde nosotros a través de esto potenciamos el turismo, la conectividad, la productividad, la transitabilidad".