Autoservicio Capo inauguró una nueva sucursal y sumó 100 puestos de trabajo en la capital tucumana

El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, participó en representación del gobernador Osvaldo Jaldo de la apertura del séptimo local de la cadena, que alcanza así los 400 empleados. Autoridades provinciales y municipales acompañaron el acto, destacando el aporte del sector privado al desarrollo económico de la provincia.

Autoservicio Capo inauguró este viernes una nueva sucursal en avenida Siria 2222, en San Miguel de Tucumán. El acto contó con la participación del ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, junto con autoridades provinciales y municipales.

Con este nuevo espacio comercial, la empresa incorpora 100 trabajadores, alcanzando un total de 400 empleados distribuidos en sus siete sucursales. De esta manera, la firma se consolida como una de las cadenas tucumanas de mayor crecimiento en los últimos años.

Durante la inauguración estuvieron presentes los propietarios de Autoservicio Capo, Jorge Capozucco, Cecilia Ahuad e hijos; el gerente general comercial de la firma, Leandro Capozucco; la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla; el secretario de Producción; Eduardo Castro; el subsecretario de Comercio Interior, Juan Carlos Bernard; el titular del Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano, Hugo Cabral; y el legislador Gerónimo Vargas Aignasse.

Capozucco destacó el compromiso del nuevo equipo de trabajo y el esfuerzo realizado para la puesta a punto del local. “Estamos incorporando 100 nuevos puestos de trabajo y muy conformes con el desempeño de los chicos que nos acompañaron durante estos meses. El esfuerzo, la voluntad y las ganas que demostraron merecen un reconocimiento”, afirmó. Además, agradeció la presencia de las autoridades y remarcó la importancia de seguir invirtiendo en Tucumán.

Por su parte, el ministro Regino Amado resaltó el crecimiento sostenido de la empresa familiar fundada por Jorge y Cecilia Capozucco hace 35 años. “Este nuevo local forma parte de un proceso de expansión que ya genera 400 empleos en la provincia. Venimos a acompañar la alegría del trabajo de una familia que apostó a Tucumán desde sus inicios, incorporando tecnología para mejorar la atención y promoviendo oportunidades laborales”, señaló.