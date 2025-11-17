Corte total en RPN 307 por desplazamiento de material: Vialidad trabaja en el despeje



La Dirección Provincial de Vialidad Tucumán informó que se encuentra interrumpida la calzada en el kilómetro 43,5 de la Ruta Provincial N.º 307, debido al desplazamiento de material sobre la vía. El corte afecta el tránsito en una zona clave de conexión hacia los Valles, por lo que se recomienda a conductores evitar la zona y tomar rutas alternativas.

Personal de Vialidad se encuentra trabajando en el lugar para despejar el camino, mientras se espera la llegada de la maquinaria pesada necesaria para retirar el material acumulado. Las tareas se desarrollan con prioridad, dada la importancia turística y productiva del corredor vial afectado.

Desde el organismo provincial se solicita a los usuarios circular con extrema precaución en los tramos habilitados y mantenerse informados a través de los canales oficiales.