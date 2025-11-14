Monteros brilló en la Noche de los Museos con arte textil, fotografía y memoria colectiva



En el marco de la 21.ª edición de La Noche de los Museos, la Casa de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires abrió sus puertas con una propuesta artística que puso en valor la identidad del interior tucumano. La muestra titulada “Escritura de un Paisaje Subtropical” reunió obras que dialogan con el territorio, la memoria y los saberes locales, y por decisión de las autoridades podrá visitarse hasta principios de diciembre.

El Departamento Monteros fue protagonista de esta edición, con la participación de Las Randeras del Cercado, reconocidas por su arte textil ancestral, y los artistas Manuel Aldonate, Adrián Sosa, Marcela Sueldo y Rodolfo Bulacio, cuyas obras recorren la fotografía, la pintura y la instalación contemporánea. La diversidad de lenguajes y enfoques permitió construir una narrativa visual que conecta lo rural con lo urbano, lo íntimo con lo colectivo.

La exposición fue celebrada por el público porteño y por la comunidad tucumana residente en Buenos Aires, que encontró en esta propuesta una forma de reencuentro con sus raíces. Desde la organización destacaron que “Monteros no solo estuvo presente: fue el corazón de esta muestra”, en una edición que reafirma el valor del arte como puente entre culturas y territorios.