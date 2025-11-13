Jaldo indicó que continúa el proceso de depuración de la Policía de Tucumán

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se refirió este miércoles a las medidas adoptadas frente a las irregularidades detectadas en la fuerza policial, luego de que fueran expulsados un ex jefe regional y el segundo jefe por utilizar personal policial y personas privadas de su libertad en tareas particulares en la zona de El Cadillal.

El mandatario señaló que, a pesar de los hechos aislados, la Policía de Tucumán cumplió un rol central en la reducción de los índices delictivos en la provincia. “Hoy la Policía de Tucumán, junto con la Justicia y las políticas de gobierno en materia de seguridad carcelaria que hemos implementado, ha bajado sustancialmente todos los índices de homicidios y de los diferentes delitos en la provincia”, expresó.

En ese sentido, remarcó que existen integrantes de la fuerza “que no han entendido el mensaje de este gobernador ni la política que hemos trazado para mejorar la seguridad”. Sin embargo, destacó la tarea de la institución en su conjunto: “Hay que separar lo que es el accionar de un integrante de la fuerza de lo que es la fuerza en general. Hoy la institución policial viene cumpliendo un rol muy importante en preservar la vida y los bienes de quienes viven en la provincia”.

Jaldo precisó que los responsables de las irregularidades en la Regional Norte fueron cesanteados de manera inmediata. “Algunos ya han sido separados totalmente de la fuerza por un decreto firmado por quien habla; otros están siendo sumariados para determinar su nivel de responsabilidad”, afirmó.

Finalmente, el gobernador aseguró que el proceso de control y depuración continuará en todas las dependencias policiales. “Esta es una oportunidad para seguir depurando la fuerza. Tenemos buenos policías dentro de la institución, pero aquellos que obran fuera de la ley y de la Constitución serán separados. Como lo hicimos con la Regional Norte, lo haremos en cualquier sector o unidad donde se cometan delitos dentro de las fuerzas policiales”, concluyó.