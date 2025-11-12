Llega un nuevo Megaoperativo de Descacharreo y EcoCanje

Como cada mes, la ciudad de Monteros se moviliza en una acción conjunta para combatir el mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, zika y chikungunya. Este jueves 13 de noviembre, desde las 8:30 h, se llevará a cabo un nuevo Megaoperativo de Descacharreo y EcoCanje, organizado por la Secretaría de Servicios Públicos, el Área Operativa Monteros y el Ministerio de Salud Pública de Tucumán, con el apoyo de la Dirección de Medioambiente, Salud Ambiental y otras áreas municipales.

El operativo recorrerá los barrios Aeroclub Oeste, Del Carmen (extensión Aeroclub Este), Monteros Viejo, Eucaliptus, zona del frigorífico y la Plazoleta del B° Aeroclub Oeste, donde se retirarán objetos en desuso que puedan acumular agua y convertirse en criaderos de mosquitos. Además, se desarrollará el EcoCanje, una propuesta que permite a los vecinos intercambiar materiales reciclables por plantas u otros beneficios, fomentando prácticas sustentables en el hogar.

Desde la institución municipal se solicita a los vecinos y vecinas que colaboren activamente con los agentes sanitarios, retirando de patios y jardines recipientes, cubiertas, latas, botellas y todo tipo de elementos que puedan favorecer la reproducción del mosquito. “La lucha contra el dengue es una tarea de todos”, expresaron desde la Secretaría de Servicios Públicos, destacando la importancia de la participación comunitaria en la prevención.