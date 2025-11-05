miércoles 5 de noviembre de 2025
Monterizos
Seguinos: Dólar: Oficial: $1485Blue: $1455Bolsa: $1496.5CCL: $1514.8Mayorista: $1467Cripto: $1520Tarjeta: $1930.5
5 Nov 2025

Precaución en ruta: Vialidad Tucumán informa lluvias moderadas en el tramo Santa Lucía – Tafí del Valle

La Dirección Provincial de Vialidad emitió un aviso para conductores que circulen por la RPN 307.


La Dirección Provincial de Vialidad Tucumán, en coordinación con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Gobierno de Tucumán, informó que se registran lluvias moderadas en el tramo de la Ruta Provincial N.º 307, entre Santa Lucía y Tafí del Valle.

Ante esta situación climática, se solicita a los conductores circular con precaución, especialmente en zonas de curvas, pendientes y sectores con visibilidad reducida.

El aviso forma parte del monitoreo permanente que realiza el organismo sobre las condiciones de transitabilidad en rutas provinciales, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial. Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas durante el trayecto.

Para más información, los usuarios pueden acceder a los canales oficiales de Vialidad Tucumán o comunicarse con los puestos de control habilitados.

¿Con quién querés compartirlo?

En esta nota: ,

Sigue leyendo:

Precaución en ruta: Vialidad Tucumán informa lluvias moderadas en el tramo Santa Lucía – Tafí del Valle

Rentas prorrogó hasta el 28 de noviembre el régimen de facilidades de pago de tributos provinciales

Jaldo inauguró obras de infraestructura y seguridad en León Rouges y Santa Rosa

Desmantelan una plantación de marihuana que era preparada en una zona del monte en Leales

El Hospital Regional de Monteros avanza con la atención materno-infantil

Jaldo reunió a intendentes para evaluar la gestión y proyectar los próximos dos años de gobierno