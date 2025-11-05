Precaución en ruta: Vialidad Tucumán informa lluvias moderadas en el tramo Santa Lucía – Tafí del Valle
La Dirección Provincial de Vialidad emitió un aviso para conductores que circulen por la RPN 307.
La Dirección Provincial de Vialidad Tucumán, en coordinación con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Gobierno de Tucumán, informó que se registran lluvias moderadas en el tramo de la Ruta Provincial N.º 307, entre Santa Lucía y Tafí del Valle.
Ante esta situación climática, se solicita a los conductores circular con precaución, especialmente en zonas de curvas, pendientes y sectores con visibilidad reducida.
El aviso forma parte del monitoreo permanente que realiza el organismo sobre las condiciones de transitabilidad en rutas provinciales, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial. Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas durante el trayecto.
Para más información, los usuarios pueden acceder a los canales oficiales de Vialidad Tucumán o comunicarse con los puestos de control habilitados.