Precaución en ruta: Vialidad Tucumán informa lluvias moderadas en el tramo Santa Lucía – Tafí del Valle



La Dirección Provincial de Vialidad Tucumán, en coordinación con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el Gobierno de Tucumán, informó que se registran lluvias moderadas en el tramo de la Ruta Provincial N.º 307, entre Santa Lucía y Tafí del Valle.

Ante esta situación climática, se solicita a los conductores circular con precaución, especialmente en zonas de curvas, pendientes y sectores con visibilidad reducida.

El aviso forma parte del monitoreo permanente que realiza el organismo sobre las condiciones de transitabilidad en rutas provinciales, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial. Se recomienda reducir la velocidad, mantener distancia entre vehículos y evitar maniobras bruscas durante el trayecto.

Para más información, los usuarios pueden acceder a los canales oficiales de Vialidad Tucumán o comunicarse con los puestos de control habilitados.