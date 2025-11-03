La historia del mástil y la visita de Evita a Monteros

Fue un 3 de noviembre de 1948 que la ciudad de Monteros vivió un momento histórico, se llevó adelante la inauguración del mastil ubicado en la estación del Ferrocarril, allí donde comenzaba la vieja calle 25 de Mayo. Por entonces era la única avenida, en lo que se conocía como el boulevard 25 de Mayo.

Ese día, en horas del mediodía, Monteros recibió la visita de la primera dama, Eva Duarte de Perón, conocida popularmente como Evita. En su itinerario, tras su llegada a San Miguel de Tucumán, su siguiente destino era Aguilares, como pasaba por Monteros en su recorrido, se aprovechó para que formará parte de la inauguración del mástil, construido por obreros municipales y del ingenio Ñuñorco.

La popularidad de Evita era tal, que cuando la gente se enteró que ella visitaría la ciudad y pararía para formar parte de un acto, la gente comenzó a llegar de diferentes lugares. Pasado el mediodía la muchedumbre desbordaba, Evita llegó. Sin embargo no puedo bajar del tren, tuvo que dar su discurso desde el vagón, por seguridad, puesto que la gente, que deseaba verla, no permitió a la seguridad, avanzar hasta el mástil.

Han pasado 77 años, esa construcción se mantiene firme, sosteniendo el emblema nacional. El mástil sigue siendo un lugar histórico para los monterizos, un punto de unión entre el viejo casco céntrico y el actual.