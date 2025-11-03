La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó el calendario de pagos de las Becas Progresar correspondiente a noviembre 2025.

Como cada mes, el Gobierno comunicó las fechas de cobro del Programa Progresar que se organizan según la terminación del número de Documento Nacional de Identidad (DNI) de los beneficiarios.

El monto de la beca Progresar continúa en $35.000 mensuales, destinado a jóvenes y adultos que cursan el nivel obligatorio, carreras terciarias y universitarias, así como también a quienes realizan cursos de formación profesional o estudian enfermería.

Fechas de cobro Progresar noviembre 2025

Lunes 10 de noviembre: DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados en 0 y 1 Martes 11 de noviembre: DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados en 2 y 3 Miércoles 12 de noviembre: DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en 4 y 5 Jueves 13 de noviembre: DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados en 6 y 7 Viernes 14 de noviembre: DNI terminados en 8 y 9

Quiénes pueden acceder a las Becas Progresar

El programa Progresar acompaña a estudiantes de todo el país para que puedan completar sus estudios y avanzar en su formación profesional. Está dirigido a:

Estudiantes del nivel secundario .

. Jóvenes y adultos que cursan carreras terciarias o universitarias .

. Personas que realizan cursos de formación profesional .

. Estudiantes de enfermería y otras áreas consideradas estratégicas.

El beneficio es compatible con la Asignación Universal por Hijo (AUH) y con otros programas sociales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por ANSES y el Ministerio de Capital Humano.

Durante 2025, el Gobierno confirmó que quienes cumplan con los requisitos académicos y socioeconómicos podrán acceder a cuatro cuotas adicionales en el año.