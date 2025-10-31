¿Quiénes cobran hoy?
El Gobierno de Tucumán, a través de la Tesorería General dio a conocer el cronograma de pago.
La Tesorería General de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.
Viernes 31 de octubre
-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)
-Ministerio Publico Fiscal
-Ministerio Pupilar Y De La Defensa
- Municipios Del Interior
-Dirección Recursos Hídricos
-Ente Autárquico Tucumán Turismo
-Ente Cultural De Tucumán
-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)
-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)
-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)
-Instituto Desarrollo Productivo
-Ente Infraestructura Comunitaria
-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol
-Ente Autarq.Teatro Mercedes Sosa