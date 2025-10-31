viernes 31 de octubre de 2025
Monterizos
31 Oct 2025

¿Quiénes cobran hoy?

El Gobierno de Tucumán, a través de la Tesorería General dio a conocer el cronograma de pago.

La Tesorería General de la Provincia, que depende de la secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía y Producción del Gobierno de Tucumán, dio a conocer el cronograma de pago correspondiente a la parte proporcional del sueldo de octubre.

Viernes 31 de octubre

-Poder Judicial (Ctro. Jud. Concepción-Ctro. Judicial Monteros-Corte Suprema De Just.-Just. Paz Legal)

-Ministerio Publico Fiscal

-Ministerio Pupilar Y De La Defensa

- Municipios Del Interior

-Dirección Recursos Hídricos

-Ente Autárquico Tucumán Turismo

-Ente Cultural De Tucumán

-Instituto Provincial Acción Cooperativa Y Mutual (I.P.A.C.Y.M.)

-Servicio Provincial De Agua Potable Y Saneamiento (S.E.P.A.P.Y.S.)

-Ente Único De Reg.De Servic.Pub.Pcial. (E.R.S.E.P.T.)

-Instituto Desarrollo Productivo

-Ente Infraestructura Comunitaria

-Inst.Promoción Del Azúcar Y Alcohol

-Ente Autarq.Teatro Mercedes Sosa

