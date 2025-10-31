viernes 31 de octubre de 2025
Monterizos
31 Oct 2025

Con 5 grados más que ayer, se espera un viernes de puro sol

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 27°.

Foto: José Tripolloni

[Foto: José Tripolloni ]

Despues de jornadas con lluvias el viernes y los próximas días permanecerán con sol. Aunque el sábado por la noche podría haber chaparrones aislados.

Hoy en el departamento Monteros:

Para esta jornada la temperatura mínima es de 10° y la máxima se ubicará en los 27°, al mediodía. En cuanto a la humedad se mantiene en 78%. El viento corre del sur a 12 km/h y la visibilidad en caminos es de 3.5 km.

