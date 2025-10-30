Monteros Vóley presenta su nueva indumentaria y el plantel para la Liga de Voleibol Argentina

El “Naranja” vivirá una noche especial este viernes 31 de octubre desde las 20:30, cuando presente oficialmente la indumentaria y el equipo de Primera División que representará a Monteros en la Liga Nacional de Voleibol Argentina.

El evento, que promete ser una verdadera fiesta del deporte monterizo, combinará música, pasión y emoción en una velada que reunirá a jugadores, cuerpo técnico, dirigentes, hinchas y familias que acompañan al club en cada temporada.

Durante la presentación se conocerán los nuevos diseños de las camisetas oficiales, inspiradas en la identidad y los colores que caracterizan a Monteros, así como también el plantel completo del equipo que afrontará los compromisos nacionales bajo la conducción de Leonardo Patti.

La noche contará con la participación especial del grupo Randeros, que ofrecerá un show en vivo para ponerle ritmo y energía a la presentación.

Con este evento, Monteros Vóley da el puntapié inicial a una nueva temporada en la élite del vóley argentino, reafirmando su lugar como embajador deportivo de la provincia.