Se renovó la Mesa de Conducción del Concejo Deliberante de Monteros

El Honorable Concejo Deliberante de Monteros llevó adelante este martes 28 de octubre una Sesión Especial en la que se concretó la renovación de sus autoridades para el período legislativo 2025/2026.

Daniel López fue ratificado en la presidencia del cuerpo. La vicepresidencia primera será ocupada por la concejala Noelia Varas, mientras que la vicepresidencia segunda quedó a cargo de Eva Guerra.

Durante la sesión también se definió la conformación de las Comisiones Permanentes de Trabajo, un paso fundamental para el funcionamiento legislativo local y la continuidad de los proyectos que se debaten en el ámbito municipal. El intendente Francisco “Panchito” Serra participó del acto y destacó la designación de las nuevas autoridades:

“Me complace ver la ratificación de Daniel López en la presidencia, lo que confirma la buena tarea que viene ejerciendo como contralor y acompañante en la gestión de las políticas públicas orientadas a mejorar nuestra ciudad”, expresó.

Asimismo, el jefe municipal felicitó a las concejalas Varas y Guerra por sus designaciones: “Noelia realiza un trabajo social de excelencia, y Eva recibe un merecido reconocimiento producto del esfuerzo y la experiencia en la función, con una estructura que le permite, después de cuatro elecciones consecutivas, mantener una banca en el Concejo.”

Finalmente, Serra manifestó su deseo de mantener un trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo: “Anhelo seguir trabajando juntos, independientemente de nuestras diferencias, pero siempre pensando en ese denominador común que es nuestra ciudad de Monteros.”