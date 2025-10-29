Nazur: “En Tucumán, obra que se empieza, obra que se termina”

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur realizó un balance institucional del ambicioso plan de obras que el Gobierno de Tucumán viene ejecutando con fondos propios, reafirmando el compromiso de gestión bajo una premisa clara: “obra que se empieza, obra que se termina”.

El funcionario destacó que el Gobierno provincial, encabezado por el gobernador Osvaldo Jaldo, avanza con recursos propios un conjunto de proyectos que impactan directamente en la calidad de vida de los tucumanos, generando empleo, dinamizando la economía y garantizando la continuidad de la obra pública.

“El Gobierno provincial destinó una suma importante de fondos propios para activar y concluir obras históricas. El Procrear Tucumán, por ejemplo, está reactivando la economía y dando trabajo genuino a más de 2.000 personas. En el Aeropuerto Benjamín Matienzo, las gestiones ya concluyeron satisfactoriamente y pronto comenzará la remodelación integral que duplicará la capacidad de pasajeros anuales, de 800.000 a 1.600.000. La provincia se hizo cargo y garantizamos que los proyectos en ejecución se van a terminar a la brevedad, pensando en el Tucumán que merecemos”, afirmó Nazur.

El plan de obras públicas que conduce el Ministerio abarca múltiples frentes con resultados de alto impacto social y económico. En materia habitacional, el Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (IPVyDU) y el Procrear Tucumán están dando forma a más de 3.000 viviendas en distintos puntos del territorio, generando más de 2.000 puestos de trabajo directos e indirectos. En el sistema vial, se recuperaron más de 160 kilómetros de rutas estratégicas como la 329, 323, 307, 331 y 344, mejorando la conectividad entre localidades productivas y turísticas. En el ámbito energético, se avanza con la ejecución de la doble terna “El Bracho - Villa Quinteros”.

Asimismo, en materia de infraestructura de transporte aéreo, se finalizó la etapa administrativa para la remodelación integral del Aeropuerto Benjamín Matienzo, que permitirá operar hasta cinco vuelos simultáneos y contará con tecnología de última generación. Además, el Gobierno provincial avanzó con la finalización de obras estratégicas en materia de seguridad pública, como la Cárcel de Benjamín Paz y la penitenciaría de Delfín Gallo ya inauguradas, y el avance de la alcaidía de Las Talitas.

Con más de 42 proyectos en marcha y una política de inversión sostenida con recursos locales, Tucumán reafirma su rumbo hacia un desarrollo equilibrado, moderno y federal. “Estas obras reflejan una decisión política firme del gobernador Osvaldo Jaldo: que Tucumán no se detenga. Seguimos trabajando con responsabilidad, eficiencia y visión de futuro. Porque en Tucumán, obra que se empieza, obra que se termina”, concluyó el ministro Nazur.