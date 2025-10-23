Delincuencia organizada: Declaran como asunto complejo una causa por 2 nuevos robos en Río Seco

Dos sujetos, de 23 y de 51 años (oriundos de Córdoba), se encuentran procesados en el marco de una investigación por seis robos con inhibidores en nuestra provincia. Los mismos, se encuentran imputados y cumpliendo prisión preventiva (con vencimiento el próximo lunes) por el delito de hurto agravado por el uso de llave falsa u otro instrumento semejante, en calidad de coautores.

Este miércoles, la Unidad Fiscal Especializada en Robos y Hurtos I del Ministerio Fiscal, a cargo de María del Carmen Reuter, solicitó una nueva audiencia a los fines de endilgarles dos hechos cometidos en el mes de abril en una estación de servicios ubicada en la localidad de Río Seco (contabilizando un total de seis ilícitos).

“Actuaron de una manera organizada y premeditada para poder llevar adelante estos hechos a través del uso de dispositivos electrónicos para inhibir alarmas. La dinámica consistía en dejar un vehículo en punta para avisar al que venía por detrás”, precisó la auxiliar de fiscal, Andrea Carlino, quien detalló que las pericias realizadas a los teléfonos secuestrados por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) permitieron establecer la dinámica.

“Salían desde la provincia de Córdoba y se trasladaban hacia La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero y a nuestra provincia. Lo hacían en más de un vehículo (serían cuatro) donde mantenían una distancia, de entre 30 kilómetros o 20 minutos en el espacio temporal. Los hechos se produjeron en estaciones de servicios, incluso, en un hotel”, añadió.

A continuación, la representante del MPF pidió el tratamiento de la causa como asunto complejo por las medidas que restan practicarse junto con la captura de otros dos integrantes quienes permanecen prófugos.

“Necesitamos más tiempo para la comparación y el análisis integral no sólo de los medios telefónicos sino también de las antenas (geolocalización) y de las empresas prestatarias para poder unir y comparar todo. Conforme surge de las pericias, el legajo denota una complejidad mayor a cualquier otro. Hay una organización con un desplazamiento por toda la Argentina que nos obliga a colaboraciones con otras jurisdicciones e indagar a más personas”, concluyó la Auxiliar de Fiscal.

Previo a concluir la audiencia, un hombre de 70 años víctima, indicó: “Sin dudas se trata de una banda dedicada a robar en varias provincias. Esto a mí me afectó la salud”. Por lo manifestado durante la jornada, la jueza actuante declaró el tratamiento de la causa como asunto complejo.

Modus operandi

El jueves 3 de abril del corriente año, alrededor de las 21:30 horas, el damnificado dejó estacionado su automóvil (Toyota Corolla) en la estación de servicios ubicada a la vera de la ruta 38 traza vieja en la localidad de Río Seco para ingresar al bar, donde permaneció alrededor de una hora y quince minutos, oportunidad que fue aprovechada por los acusados, quienes a las 20:30 horas aproximadamente, se hicieron presentes en la estación, previo acuerdo y distribución de tareas que cada uno realizaría a bordo de un automóvil Toyota Corolla de color negro.

Uno de ellos, se dirigió hacia el vehículo de la víctima, desde el lado del conductor, se agachó, observó en su interior y mediante el uso de dispositivo que inhibe la alarma ejerció fuerza directamente en la cerradura del lado de conductor, violentándola y logrando así ingresar al rodado del cual se apodera de la suma de $1.200.000, tarjetas varias y un carnet de la obra social correspondiente a la Policía Federal, elementos que se encontraban en un bolso tipo botinero en el asiento del acompañante.

Posteriormente, se dirigió en dirección al rodado en el que arribaron para darse a la fuga. Un día después, viernes 4 de abril, el ciudadano víctima dejó estacionada su camioneta (Toyota Hilux de color gris claro) en el sector del lado izquierdo de la estación arriba mencionada, debidamente cerrada con llave y alarma colocada.

Siendo las 15:30 horas aproximadamente, dos autos (un Toyota Corolla y un Renault Clío gris) arribaron hacia el sector del estacionamiento y la gomería. Allí los acusados y un tercero a identificar, descendieron de los rodados para acercarse a la camioneta de la víctima donde comenzaron a manipular un dispositivo electrónico (que permite la apertura de la puerta del conductor), sin que se dispare la alarma, e ingresar y cerrar la puerta, logrando sustraer del interior distintos objetos como ser tarjetas (de débito y de crédito) y un reloj de puño.

Finalmente, los imputados huyeron en los rodados en los que arribaron por calle Córdoba de Tucumán, de oeste a este, hacia la ruta 38 con dirección al sur, llevándose consigo los efectos del damnificado, quien recién advirtió el desapoderamiento sufrido a las 20:00 horas aproximadamente, cuando es informado de seis operaciones de extracción de dinero y de compras, ascendiendo a un total de $430.000 aproximadamente, las que se efectuaron con las tarjetas sustraídas.