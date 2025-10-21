Operativo antidrogas en Monteros: cinco allanamientos, cuatro detenidos, dos de ellos recuperaron la libertad

La DIDROP Oeste concretó cinco allanamientos en Monteros y Acheral, con cuatro detenidos y secuestro de marihuana, cocaína, dinero y plantas de cannabis. La investigación fue dirigida por la UFINAR Concepción.

Un amplio operativo antidrogas se desplegó días en el departamento Monteros. Personal de la División Drogas Peligrosas Oeste (DIDROP) concretó cinco allanamientos simultáneos, cuatro en la ciudad de Monteros y uno en la localidad de Acheral, en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes al menudeo.

Las medidas fueron ordenadas por la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR) de Concepción, con la autorización del Colegio de Jueces, a cargo del Dr. Núñez Campero, y contaron con la colaboración de efectivos de Didrop Sur, Alberdi, Bella Vista, Este y Capital.

Durante los procedimientos se aprehendió a cuatro personas (dos de ellos, que cuentan con antedecentes penales, recuperaron la libertad) y se secuestró una importante cantidad de marihuana, cocaína, dinero en efectivo y elementos utilizados para el fraccionamiento y comercialización de drogas.

Resultados de los allanamientos

Domicilio 1: Calle Crisóstomo Álvarez al 300 (Monteros): Secuestros: 200 gramos de marihuana fraccionada, balanza digital, tijeras con restos de droga, teléfono celular, $21.000, papel engomado, filtros para armar cigarrillos, cámara de vigilancia, computadora y recortes plásticos.

Domicilio 2: Crisóstomo Álvarez al 1300 (Monteros): Secuestros: $50.000, dos celulares, 47 gramos de marihuana, 45 semillas de cannabis y 12 plantines de aproximadamente 30 cm.

Domicilio 3: Barrio 100 Viviendas (Monteros): Secuestros: 15 envoltorios con marihuana (10 g), seis plantas de cannabis (15 cm) y recortes plásticos.



Domicilio 4: Crisóstomo Álvarez al 500 (Monteros): Secuestros: siete envoltorios con marihuana (7 g) y 10 pastillas de clonazepam.



Según informaron fuentes policiales, las medidas fueron el resultado de una investigación reservada que permitió recolectar evidencias concretas sobre puntos de venta de drogas en la zona.

El operativo estuvo bajo la supervisión del Comisario General Jorge Nacusse y del Comisario Mayor Rufino Medina, quienes destacaron el trabajo coordinado de las divisiones especializadas en la lucha contra el narcotráfico en el sur tucumano.

La Justicia continuará con las investigaciones para determinar la responsabilidad de los detenidos y posibles conexiones entre los distintos domicilios allanados.