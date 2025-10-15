Dos heridos tras un accidente frente al Cementerio del Oeste en Monteros

Un hombre de 47 años y una mujer de 72 resultaron heridos tras chocar en moto contra una camioneta en calle Libertad, frente al Cementerio del Oeste en Monteros.

La tranquilidad del miércoles se vio alterada por un accidente de tránsito ocurrido en calle Libertad, a la altura del Cementerio del Oeste de Monteros. El siniestro se registró alrededor de las 09:40 horas, cuando una motocicleta Gilera 110, guiada por un hombre de 47 años, impactó contra la parte trasera de una camioneta Volkswagen Saveiro Cross (dominio AB130AN) que se encontraba estacionada en el lugar.

El hombre circulaba con una mujer de 72 años, ambos en sentido oeste-este y sin casco protector al momento del accidente. Por razones que se investigan, la motocicleta colisionó con el vehículo, provocando la caída de sus ocupantes y causándoles politraumatismos varios.

De inmediato, los equipos de emergencia fueron alertados y acudieron al sitio. Personal del Servicio de Emergencias 107 asistió a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital General Regional Lamadrid para recibir atención médica.

En el lugar trabajaron Defensa Civil Monteros, efectivos de la Policía y personal sanitario del 107, quienes aseguraron la zona y realizaron las actuaciones correspondientes.

Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación.