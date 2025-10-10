viernes 10 de octubre de 2025
Monterizos
10 Oct 2025

Dato para este momento si estás a punto de ir al festival

Después de la orienta noche en el Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore, llegó la segunda noche, con algunas nubes transcurrirá la transmisión al nuevo día. Así que aquí van algunas sugerencias para pasar una noche y una amanecer ideal:

Si aún no saliste de casa, lleva una campera, algo que puedas guardar en alguna mochila o morral. La temperatura para esta noche es de 27°C. Pero con el avance de la madrugada y el amanecer, bajará la temperatura y hay que cuidar el cuerpo para la tercera noche.

Si vas a quedarte para hacer el aguante a los artistas del amanecer llevá anteojos. Tomá agüita, y a la cama, que el sábado también será furioso.

