Detuvieron a un conocido delincuente de Monteros, acusado de hurto agravado





Efectivos de la Comisaría de Monteros realizaron este martes un allanamiento con resultado positivo y concretaron la detención de un hombre acusado de hurto agravado y hurto simple en una causa investigada por la Justicia local.

El procedimiento se llevó adelante en una vivienda ubicada en barrio Mataderos, en la ciudad de Monteros, y estuvo relacionado con una investigación caratulada como hurto agravado en concurso real con hurto simple”,

De acuerdo a las primeras informaciones, la investigación estuvo a cargo del grupo G-2 Monteros, cuyos integrantes analizaron registros de cámaras de seguridad que permitieron identificar al presunto autor de los hechos denunciados.

A partir de las pruebas reunidas, la Justicia ordenó medidas de allanamiento, secuestro y detención. En ese marco, este martes se concretó un nuevo procedimiento judicial en el domicilio del acusado, que terminó con su detención.

Las autoridades señalaron además que el pasado sábado 9 de mayo ya se había realizado un allanamiento positivo en la misma causa, donde se concretaron secuestros considerados importantes para la investigación.

El procedimiento fue encabezado por efectivos de la Comisaría Monteros, a cargo del subcomisario Mario Acosta, y supervisado por autoridades el Jefe de Zona III Guido Juárez, de la Unidad Regional Oeste.