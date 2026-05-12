Magic Kids anunció su regreso y despertó la nostalgia de toda una generación

La nostalgia golpeó de lleno a miles de argentinos este fin de semana luego de que Magic Kids anunciara oficialmente su regreso, a dos décadas de su despedida de la televisión.

El histórico canal infantil, que marcó a toda una generación durante los años 90 y principios de los 2000, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y rápidamente revolucionó internet con una ola de recuerdos, comentarios y emociones entre quienes crecieron frente a la pantalla.

Entre los contenidos que volverían a formar parte de la programación aparecen títulos emblemáticos como Dragon Ball, Pokémon, Los Caballeros del Zodíaco, Power Rangers y ¿Dónde está Wally?, además del regreso de personajes icónicos como el recordado Mr. Go.

Desde la cuenta oficial “magickidsok” adelantaron que el próximo 25 de mayo realizarán una transmisión especial donde brindarán más detalles sobre el esperado proyecto y revelarán parte de la programación que preparan para esta nueva etapa.

La noticia generó un fuerte impacto en redes sociales, donde miles de usuarios comenzaron a compartir fotos, videos, fragmentos de programas y recuerdos vinculados a una de las señales más populares de la televisión infantil argentina.

Magic Kids fue mucho más que un canal de dibujos animados. Para toda una generación representó tardes enteras frente al televisor, maratones de anime, videojuegos, concursos y programas que quedaron grabados en la memoria colectiva.

Ahora, con su regreso confirmado, muchos fanáticos esperan volver a vivir aquella época dorada y compartirla también con nuevas generaciones.