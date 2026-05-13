miércoles 13 de mayo de 2026
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13 May 2026

Se espera un descenso de la temperatura durante los próximos 4 días

Las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima.

Si bien, el sol estará a pleno en estos días, las marcas térmicas sufrirán una nueva alteración, y se reportará una nueva baja en la temperatura, acorde a la estación en curso.

Hoy en el departamento Monteros se espera una jornada a pleno sol, sin probabilidades de lluvias y nubosidad variable para la zona de pie de cerro.

En cuanto a las marcas térmicas para hoy, son las siguientes: 9° de mínima y 22° de máxima que podría llegar al mediodía. La humedad es del 87%. El viento corre del norte a 5 km/h y la sensación térmica a las 8 AM: es de 10°C.

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