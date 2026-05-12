TMasiva Marcha Federal Educativa en Tucumán: miles de personas se movilizaron en defensa de la universidad pública

CopeteTucumán volvió a convertirse en uno de los principales escenarios de la Marcha Federal Educativa con una multitudinaria movilización en defensa de la universidad pública y del sistema científico nacional.

La convocatoria reunió a docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores del CONICET y distintos sectores vinculados a la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), que marcharon por las calles del microcentro hasta plaza Independencia para reclamar respuestas al Gobierno nacional.

La protesta tuvo como eje central el rechazo al desfinanciamiento universitario, la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y nodocentes, la falta de fondos para becas estudiantiles y la crítica situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas de todo el país.

La jornada comenzó alrededor de las 17 con una sesión extraordinaria del Honorable Consejo Superior de la UNT en el Rectorado. Minutos más tarde, las columnas comenzaron a concentrarse en Ayacucho 491 y avanzaron hacia plaza Independencia, desbordando las calles céntricas con banderas, pancartas y cánticos en defensa de la educación pública.

Entre los sectores participantes estuvieron docentes nucleados en ADIUNT, agrupaciones estudiantiles, trabajadores nodocentes y representantes del CONICET, quienes coincidieron en advertir sobre el deterioro del sistema universitario y científico.

La vicerrectora de la UNT, Mercedes Leal, destacó la amplia participación ciudadana y aseguró que la movilización “es una muestra contundente de que la universidad pública es un pilar que la sociedad tucumana no está dispuesta a ceder”.

Entre los principales reclamos se destacaron la aplicación efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aumentos salariales de emergencia, actualización presupuestaria y mayores recursos destinados a infraestructura, investigación, ciencia y técnica.

La marcha se desarrolló en medio de un clima de creciente tensión entre el sistema universitario y el Gobierno nacional. Desde distintos rectorados del país ya habían advertido sobre una “emergencia salarial” y denunciaron que los recursos enviados siguen siendo insuficientes para garantizar el normal funcionamiento de las universidades.

La movilización culminó en plaza Independencia, donde referentes universitarios y gremiales realizaron la lectura de un documento conjunto ratificando el estado de alerta y movilización permanente de la comunidad académica del NOA.