Jaldo y Acevedo analizaron la agenda legislativa y política

El gobernador, Osvaldo Jaldo, mantuvo una reunión de trabajo con el vicegobernador, Miguel Acevedo, con el objetivo de repasar las gestiones realizadas en Buenos Aires, analizar la agenda legislativa y abordar distintos temas políticos e institucionales de la provincia y el país.

Tras el encuentro, Acevedo destacó el diálogo permanente con el mandatario provincial y remarcó la importancia de mantener una gestión coordinada.

“El Gobernador viajó a Buenos Aires por cuestiones de trabajo y, como ocurre habitualmente, nos reunimos para conversar y ponernos al día tanto de las gestiones que realizó él como del accionar acá en la provincia”, expresó el vicegobernador.

En ese sentido, señaló que también dialogaron sobre la próxima sesión legislativa prevista para fin de mes y sobre temas políticos vinculados a la discusión nacional en torno a las PASO.

“Nosotros entendemos que las PASO son un ordenador nacional y provincial. Sí podemos discutir el financiamiento, que no tiene por qué quizás estar a cargo de Nación ni de la gente, sino de los partidos políticos, pero no la eliminación ni la suspensión”, sostuvo Acevedo.

Asimismo, destacó el trabajo conjunto que se viene realizando en Tucumán respecto a iniciativas institucionales como Ficha Limpia.

“En Tucumán ya hemos sancionado Ficha Limpia en la última sesión y con un amplio consenso de todos los espacios políticos, porque fue aprobada por unanimidad. Es un tema que acá ya está superado”, afirmó.

El Vicegobernador también se refirió a la necesidad de sostener una administración responsable frente al contexto económico actual. Y añadió: “Sabemos de las dificultades que estamos atravesando y de los cuidados que tenemos que tener en materia financiera y administrativa para seguir dando continuidad a esta paz social que tiene Tucumán".

Por último, Acevedo dijo que "respetando la independencia de poderes, es necesario en estos tiempos trabajar de manera coordinada entre los tres poderes del Estado. Venimos dando muestra de ello desde el principio y nuestra intención es preservar y dar continuidad a esa manera de trabajar, haciendo las cosas bien por Tucumán, por los tucumanos y las tucumanas".