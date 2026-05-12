Tucumán marcha hoy en defensa de la universidad pública

La cuarta marcha federal universitaria volverá a copar las calles de todo el país está tarde, para exigirle al Gobierno que encabeza Javier Milei que cumpla con la Ley de Financiamiento votada por el Congreso de la Nación. La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) convocó a un paro y a concentrar a las 17 en el Rectorado de la UNT (Ayacucho 491), para movilizarse luego hasta la plaza Independencia.

La nueva protesta fue anunciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), para exigir la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario; un aumento salarial de emergencia; y presupuesto para becas estudiantiles, infraestructura, ciencia y técnica, entre otros reclamos. Se aguarda una participación multitudinaria en defensa de la universidad pública, tal como ocurrió en abril y octubre de 2024, y en septiembre de 2025.

Adiunt remarcó que las universidades públicas atraviesan una situación crítica. “La falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, la pérdida sostenida del poder adquisitivo de los salarios y el ajuste sobre becas, infraestructura, y ciencia y técnica configuran un escenario que pone en riesgo el funcionamiento del sistema universitario”, indicó en un comunicado.

“La caída real de los salarios, que en muchos casos se ubican por debajo de la línea de pobreza, convive con universidades que enfrentan serias dificultades para garantizar condiciones mínimas de enseñanza, investigación y extensión”, expuso el gremio en su portal oficial.Días atrás, en la asunción de las nuevas autoridades de Adiunt, la secretaria Anahí Rodríguez convocó a movilizar masivamente y pidió que la jornada de mañana sea el punto de partida de un plan de lucha sostenido. “Nuestra marcha universitaria del 12 tiene que ser el comienzo de la lucha universitaria, el principio de la huelga y de la lucha en las calles”, enfatizó. Además, llamó a coordinar con estudiantes y otros sectores sociales para construir “una marcha efectivamente popular contra las políticas de destrucción educativa, del sistema científico y de la salud pública”, con el objetivo de defender la universidad pública, gratuita y laica, al servicio de la clase trabajadora.

“Show público”

A nivel nacional, la movilización principal tendrá lugar a las 17 en la plaza de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se espera que allí confluyan las columnas del CIN y del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, bajo el reclamo de que se cumpla con la norma sancionada por el Congreso en 2025 y luego vetada por Milei. La expectativa de los organizadores es que se repita una convocatoria masiva, similar a la del 23 de abril de 2024.

A horas de la movilización, en tanto, la Casa Rosada endureció su discurso contra las universidades públicas, el periodismo y los organizadores de la protesta. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, acusó a la Universidad de Buenos Aires (UBA) de impulsar una “extorsión política” por el financiamiento de los hospitales universitarios y cuestionó públicamente el rol de docentes, estudiantes y medios de comunicación en la convocatoria.

En ese contexto, Álvarez salió al cruce de los reclamos de la UBA por la situación de sus hospitales universitarios. “Cada vez que hay una marcha o elecciones estudiantiles montan un show público”, afirmó el subsecretario, quien además rechazó las advertencias sobre la situación del Hospital de Clínicas y aseguró que las transferencias nacionales “se realizaron en tiempo y forma”, según consignó Perfil.