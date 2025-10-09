La data para qué sepas cómo pasar la primera noche del Monteros de la Patria

Durante el día de este jueves la temperatura llegó a 31 grados, sin embargo con el transcurso del día y la llegada de la noche, de la primera noche del Monteros de la Patria Fortaleza del Folclore, la temperatura bajará un poco.

En está noche de primavera, se tendrá una máxima de 24 grados para medianoche, pero bajará más con el transcurso de la madrugada. Se espera un cielo nocturno despejado, con un amanecer de lujo.

Lo ideal será llevar campera al predio del Gimnasio Municipal y anteojos, para el amanecer. Otra recomendación y no menos importante: si se asiste en vehículo, determinar antes un conductor designado.