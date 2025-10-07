Aquí tenés la agenda artística día por día del Festival Monteros de la Patria 2025

La Municipalidad de Monteros anunció oficialmente la grilla completa de artistas que participarán en la 60.ª edición del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, que se desarrollará del jueves 9 al domingo 12 de octubre. La programación día por día ya está disponible y promete cuatro noches inolvidables con figuras consagradas del folclore nacional, homenajes, ballets y talentos locales.

Para el jueves 9 de octubre, la apertura estará a cargo de grandes referentes como Luciano Pereyra, Nahuel Pennisi, Lázaro Caballero y Carla Nieto, quien presentará un emotivo homenaje al Chango Nieto. También subirán al escenario Las 4 Cuerdas, Emilio Morales, Rubén Patagonia, Ariel Orellana, Carlos Rodríguez, Arak Pacha, Los Sacheros, Los de Monteros, Indio Lucio Rojas, La Junta, entre otros. La jornada contará además con la participación de escuelas municipales, academias de danza, ballets folclóricos y el Taller Municipal de Danzas Infantiles.

El viernes 10 de octubre será otra noche de alto nivel artístico con la presencia estelar de Chaqueño Palavecino, Christian Herrera, Orellana Lucca, Vidaleros, Coqui Sosa y Duende Garnica. También se presentarán Chema Riva, Daniela Cayos, Trío Santiagueño, Los Inti, Los Trovadores de la Loma, Franco Agüero, Pablo Ortega, Vitin Martochia, Telma Caro, Fernando Corbalán, Javier Chocobar, Jelmuy de Palma, Evelyn González, Trío Concepción, y delegaciones artísticas como Termas de Río Hondo. La danza estará representada por los ballets Herrera, Ibatín, Alma Huyana, Renacer, Monteros, y Monteros de la Patria.

El sábado 11 de octubre reunirá a grandes referentes del folclore y la música popular como Los Tekis, Ahyre, Cuti y Roberto Carabajal, El Indio Lucio Rojas, La Yunta, Lucho Hoyos y Cecilia Paliza. También se presentarán Mariano Soria, Sofía Ibáñez, Geminis, Trovadores de la Parda, Enrique Carabajal, Emiliano Abregú, Sebastián Soria, Los 4 de Tucumán, Rosarito Ruiz, Amanecer, Jeremías Nevia, Suma, Ariel Ibáñez, Kanan, Enrique y Tomás Oros, Alma de Luna, Los del Cerro, Los del Norte, Los Hermanos Ballespín, Los Chaza, Yuchán, Chucho de Gramilla, Diego Molina, Taficeños y Corazón de Mistol. La danza estará representada por la Comparsa de los Indios, el Ballet El Caldén y el Ballet El Chasqui (niños).

Finalmente, el domingo 12 de octubre, el festival cerrará con una noche de lujo encabezada por Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Roxana Carabajal, Néstor Garnica y el dúo Los Hijos de Múgica (Bruno Arias y Mota Luna). También se presentarán Daniela Álvarez, María Paula Godoy, Sonkoy Danzas, Los Wawis, Faustino Resino, Cata Barraza, Mery Murúa, Carlos Andrada, El Churito, Grupo Ñaupa, Hugo Rodríguez, Los Inti, Ballet Sentido Azul, Franco Romero, Valeria, Gladys Ponce, Carlos Sosa, Los Rojas, Los Monterizos y Los González. Será una jornada cargada de emoción, identidad y cierre festivo para una edición histórica del festival.

