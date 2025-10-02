Corte total en la Ruta 307, camino a los valles, por extracción de vehículo de gran porte



La Dirección Provincial de Vialidad de Tucumán, junto al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público, comunicó que desde las 09:00 horas de este jueves.

Personal realiza un corte total en la Ruta Provincial N.º 307, entre los kilómetros 13 y 50, debido a un operativo de extracción de un vehículo de gran porte en el kilómetro 25,5. La medida se mantendrá vigente hasta nuevo informe en el transcurso de la mañana.

El procedimiento cuenta con la participación de bomberos, personal policial y autoridades viales, quienes trabajan en el lugar para garantizar la seguridad y realizar el señalamiento correspondiente. Se solicita a los conductores evitar la zona y permanecer atentos a la habilitación correspondiente.