Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que van a ser padres por primera vez: el tierno video

Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convertirán en padres por primera vez.

La feliz noticia fue confirmada por la pareja a través de sus cuentas de Instagram con un tierno video que no tardó en emocionar a sus millones de seguidores.

En el emotivo video, la pareja compartió el momento en que vieron por primera vez la ecografía de su bebé. La filmación capturó la alegría y la sorpresa en los rostros de ambos al conocer la noticia.



"Primer posteo de nosotros tres", escribió Sabatini en la publicación, sellando la feliz noticia con un mensaje que conmovió a todos sus fans.

La noticia llega para coronar una historia de amor que se inició de forma inesperada. Oriana y Paulo se conocieron por primera vez a través de las redes sociales, cuando el futbolista, en ese momento en la Juventus, le envió un mensaje a la cantante. El flechazo fue inmediato y, tras unos meses de chateo, la pareja oficializó su relación en 2018.

Desde entonces, la vida de Oriana Sabatini ha transcurrido principalmente en Italia, donde acompañó a Dybala en su carrera. Con el paso de los años, su relación se afianzó y en 2023 dieron uno de los pasos más importantes.

Dybala le propuso matrimonio en la mítica Fontana di Trevi en Roma. Ahora, el nacimiento de su primer bebé marca un nuevo y emocionante capítulo en su camino juntos