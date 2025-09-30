Monterizo acusado de provocar un incendio de cañaverales, deberá hacer una donación a los Bomberos Voluntarios

El hombre de 68 años tenía una causa abierta por haber iniciado una quema en la localidad de La Isla de San José, departamento Monteros. Accedió a una suspensión de juicio a prueba con dictamen favorable del Ministerio Fiscal.

El 6 de agosto pasado, el acusado se dirigió hasta un campo ubicado a unos 100 metros de la ruta 38 y 900 metros de la ruta provincial 325. Allí, con un encendedor, inició de forma intencional incendio de cañas de azúcar hachada y pastizales, creando de ese modo un peligro concreto sobre la integridad física de las personas que transitaban dichas sendas viales al afectar la visibilidad en la ruta por el humo. Por ese motivo lo había imputado oportunamente la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del Centro Judicial Monteros.

Este martes, la defensa técnica del hombre de 68 años presentó ante un juez una probation que pone en suspenso la causa penal por el término de dos años. La misma obtuve dictamen favorable por parte del Ministerio Fiscal, representado por el auxiliar César Larry.

Dicha suspensión de juicio a prueba establece que el imputado deberá atenerse a una serie de reglas de conducta y realizar un curso de manejo de fuego dictado por el Destacamento de Bomberos de la ciudad de Monteros. Además se comprometió a entregar, en concepto de resarcimiento económico, la suma de $150.000 destinados a dicha institución.