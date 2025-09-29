¿Ya viste el precio súper popular de las entradas para el Monteros de la Patria?



La ciudad de Monteros se prepara para recibir una nueva edición —y nada menos que la número 60— del Festival Nacional Monteros de la Patria, Fortaleza del Folclore, una celebración que une tradición, música y orgullo local. A partir de este lunes, ya se pueden adquirir las entradas para disfrutar de esta fiesta que convoca a familias, artistas y visitantes de toda la región.

Las entradas son populares y accesibles, pensadas para que nadie se quede afuera. El valor de la entrada general es de $15.000, mientras que el abono por las cuatro noches cuesta $45.000, válido para cualquier jornada del festival. Los menores abonan a partir de los 11 años, y las personas con discapacidad ingresan sin cargo, presentando el Carnet de Discapacidad.

Los puntos de venta habilitados en Monteros son la Terminal de Ómnibus (Diego de Villarroel 36) y el Salón de Mujeres Monterizas (Leandro Aráoz 270). También se pueden comprar online a través de Autoentrada. Es importante tener en cuenta que una vez confirmada la compra, no se admiten cambios ni devoluciones.